Michael Jackson, in uscita l’album più venduto dell’artista che compie 40 anni

Michael Jackson, Thriller 40: è l’album più venduto dell’artista e quest’anno compie 40 anni dalla sua uscita. Per l’occasione si è pensato di omaggiare il disco e l’artista con un cofanetto speciale che uscirà il prossimo 18 novembre.

In arrivo c’è all’orizzonte un omaggio in ricordo di Michael Jackson. Sony Music e l’Estate of Michael Jackson hanno annunciato l’uscita di un cofanetto esclusivo, disponibile dal 18 novembre.

“Michael Jackson Thriller 40” conterrà un doppio disco: il primo con le tracce dell’album originale e il secondo con alcuni brani inediti, scritti e mai pubblicati.

Thriller è arrivato al numero 1 in tutti i paesi del mondo, inclusi Regno Unito, Francia, Italia, Australia, Danimarca, Belgio, Sud Africa, Spagna, Irlanda, Nuova Zelanda, Canada e Sud Africa dell’apartheid e rimane l’album più venduto di tutti i tempi con vendite superiori a 100 milioni.

Detiene il record di 37 settimane al numero 1 di Billboard ed è stato il primo disco della storia a trascorrere le prime 80 settimane nella top10 degli album

Thriller compie 40 anni

L’album Thriller viene ripresentato in occasione dei suoi 40 anni. “Michael Jackson Thriller 40” ha fatto la storia della musica internazionale e così si è pensato bene di celebrare il disco così come il suo artefice. Inoltre, per l’occasione è previsto il lancio di nuovi prodotti con il logo speciale “Thriller 40”, disponibili sullo store online MichaelJackson.com.

Anche se il disco sarà ufficialmente disponibile dal 18 novembre, è possibile preordinare una copia in Cd o in Vinile.

