Coez a Pavia il 2 settembre: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Coez a Pavia si esibisce in concerto nella serata di venerdì 2 settembre 2022 in occasione del suo tour e della edizione “Estate in Castello”.

Coez a Pavia si esibisce in concerto venerdì 2 settembre 2022. L’artista in questi mesi è in giro per l’Italia per il suo “Essere Liberi in Tour – Estate 2022”. I suoi concerti fanno registrare sempre il sold out segno che la sua musica è ascoltata da tantissimi appassionati.

Coez a Pavia il 2 settembre: scaletta delle canzoni

Coez si esibisce in concerto sul palco della Corte del Castello Visconteo di Pavia il 2 Settembre 2022 con il suo “Essere Liberi in Tour – Estate 2022” in occasione della nuova edizione del “Estate in Castello”.

“Questi live sono una boccata d’aria fresca dopo due anni di apnea, mi sento eccitato carico a mille e con un po’ di ansia, di quella buona, quella che ti fa distruggere il palco, voglio tornare fra le urla della gente, solo li mi sento a casa” – ha dichiarato Coez. Di seguito ecco la scaletta delle canzoni del tour del cantante:

Wu-Tang

Fra le nuvole

Flow Easy

Le luci della città

Ol’ Dirty

Occhiali scuri

Sesso e droga

Jet

Come nelle canzoni

Cerchi con il fumo

Crack

Faccio un casino

Bomba a mano

Occhi rossi

E yo mamma

Margherita

Domenica

Niente che non va

Le parole più grandi

Ali sporche

Lontana da me

È sempre bello

La musica non c’è

Faccia da rapina

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto di Coez non sono più disponibili sul sito ticketone.it per poter partecipare al concerto di Pavia. Erano disponibili i tagliandi al prezzo unico di 40,25 euro ma è tutto sold out a poche ore dall’evento che inizierà alle ore 21.

Ecco le altre date e tappe del suo tour nel mese di settembre:

9 settembre 2022 – AGRIGENTO – Teatro Valle dei Templi

10 settembre 2022 – CATANIA – Villa Bellini

