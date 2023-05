Mezzo mondo, l’ultimo singolo di Emma: testo e video

Dopo mesi di silenzio, a tornare a cantare è anche Emma che presenta il suo ultimo singolo dal titolo Mezzo mondo. Si unisce alla già lunga lista di artisti che hanno presentato almeno un brnao in questo mese.

Mezzo mondo, il testo dell’ultimo singolo di Emma

La voce di Emma Marrone era mancata e l’artista toscana ne aveva dato un assaggio a Sanremo, esibendosi in un duetto con Lazza. Questa volta è però autentica protagonista, presentando il suo nuovo singolo dal titolo Mezzo mondo. Il pezzo anticipa anche il suo album, di cui non si conoscono nome e data di uscita.

Tornata così ad esibirsi, la cantante 38enne vuole lasciare il segno. La canzone parla di qualcuno ormai stanco di vivere una vita che sembra non appartenergli e che vuole rimettersi in gioco, tornando ed emozionarsi e a mettersi alla prova, facendosi forza – e coraggio – con l’amicizia e con l’amore. Un sound estivo e fresco.

Di seguito il testo del brano:

Ta-ra-ta-ta, ta-ta-ira-ira

Ta-ta-ta, ta-ta-ira-rira

Scappa via, dai cieli grigi e dalla nostalgia

Corro lontano verso il mare, verso casa mia

Vita distratta, vita distratta

Ma non è l’America

Sono stanca di questa città

Dove la notte non dorme mai

Dove la musica è solo hype

Sembriamo pezzi di un puzzle

Che sono messi qui a caso

Tu, di quei sogni, cosa ci fai?

Io non c’è male, tu come stai?

Come stai? Come?

(Ti sblocco un ricordo)

Ma dimmi tu chi sei

La strada del ritorno

Nient’altro intorno, chi sei?

Le arance e il vino rosso di Ferragosto

In fondo è da una vita che vorrei parlarti

Dirti quello che non ti hanno ancora detto gli altri

Ballare senza voltarmi

Girando mezzo mondo

Perdermi per ritrovarti

(Ta-ta-ta, ta-ta-ira-rira)

(Ta-ta-ta, ta-ta-ira-rira)

Perdermi per ritrovarti

E ti ho cercato pure sulla luna

Mi ha riportato qui un soffio di vento

Per annegare dentro l’acqua chiara

E non in questo abisso di cemento

Dove la notte non dorme mai

Dove la musica è solo hype

Sembrano pezzi di un puzzle

Che sono messi qui a caso

Tu, di quei sogni, cosa ci fai?

Io non c’è male, tu come stai?

Come stai? Come?

Ma dimmi tu chi sei

La strada del ritorno

Nient’altro intorno, chi sei?

Le arance e il vino rosso di Ferragosto

In fondo è da una vita che vorrei parlarti

Dirti quello che non ti hanno ancora detto gli altri

Ballare senza voltarmi

Girando mezzo mondo

Perdermi per ritrovarti

(Ta-ta-ta, ta-ta-ira-rira)

(Ta-ta-ta, ta-ta-ira-rira)

Perdermi per ritrovarti

Mi mancano i cani che abbiamo per dirmi che sono tornata

Mi manca l’odore dell’erba bruciata

Ma dimmi tu chi sei

La strada del ritorno

Nient’altro intorno, chi sei?

Le arance e il vino rosso di Ferragosto

In fondo è da una vita che vorrei parlarti

Dirti quello che non ti hanno ancora detto gli altri

Ballare senza voltarmi

Girando mezzo mondo

Perdermi per ritrovarti

(Ta-ta-ta, ta-ta-ira-rira)

(Ta-ta-ta, ta-ta-ira-rira)

Perdermi per ritrovarti

(Ta-ta-ta, ta-ta-ira-rira)

(Ta-ta-ta)

Perdersi per ritrovarsi

Il video della canzone