Dopo i sorteggi di Champions League, sono ufficiali anche i sorteggi di Europa League che vedono impegnate due squadre italiane pronte a mettersi alla prova in Europa: Roma e Lazio. Per loro sono arrivati due gironi abbordabili tanto che possono entrambe puntare anche al primo posto nei loro gironi. Le due squadre della Capitale erano entrambe in prima fascia, quindi avevano uno scarso margine di rischio di trovare gironi troppo difficili da affrontare.

Quel che è certo è che, delle squadre che sono state pescate, vi sono due insidie per le italiane che sono, in primo luogo, il Real Betis e il Feyenoord.

La finale di UEFA Europa League 2023 si giocherà alla Dublin Arena, in Irlanda, coppa europea che entrambe le italiane attualmente aspirano a portare nella nostra penisola.

Europa League, sorteggi: ecco i gironi delle italiane

Ecco gli otto gironi usciti dall’urna di Istanbul:

Gruppo A: Arsenal, Psv, Bodo, Zurigo

Gruppo B: Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbache, Aek Larnaka

Gruppo C: Roma, Ludogorets, Real Betis, Hjk Helsinki

Gruppo D: Braga, Malmoe, Union Berlino, Union Saint-Gilloise

Gruppo E: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonia

Gruppo F: Lazio, Feyenoord, Midtjylland , Sturm Graz

Gruppo G: Olympiacos, Qarabag, Friburgo, Nantes

Gruppo H: Stella Rossa, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor