13 Ottobre 202513 Ottobre 2025By Redazione
Metrikflow lancia il primo “Sistema Operativo per la ESG Compliance” con AI

Metrikflow, la piattaforma ESG “all-in-one” per il settore industriale, annuncia oggi la chiusura di un round pre-seed da 565 mila euro e il lancio ufficiale del proprio “Sistema Operativo della Sostenibilità e Compliance” con IA: una suite software end-to-end che digitalizza, automatizza e semplifica la rendicontazione di impronta carbonica, i report ESG in linea con CSRD e IFRS, le valutazioni del ciclo di vita (LCA) dei prodotti e la valutazione ESG dei fornitori. L’aumento di capitale è stato sottoscritto dall’acceleratore Magic Mind, partecipato da Zest e Fondazione Compagnia di San Paolo, e da Apside, joint venture d’investimento paritetica di Zest e Intesa Sanpaolo, oltre che da business angels europei attivi nel settore del climate tech e SaaS.

Nora (CEO Metrikflow): “Rendere la sostenibilità semplice e integrata”

La piattaforma di Metrikflow supporta l’intero percorso di compliance e sostenibilità delle imprese grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale: dal calcolo dell’impronta carbonica delle società a quello degli indicatori ESG, dalla rendicontazione delle emissioni necessarie alla produzione di un determinato prodotto, dall’analisi di tutta la catena di produzione e fornitura, al suggerimento di azioni da intraprendere per ridurne l’impatto. La missione dell’azienda è abilitare 10.000 imprese a rendere le proprie operazioni a prova di futuro e a decarbonizzarsi entro il 2030. Il settore industriale è responsabile di circa il 30% delle emissioni globali di carbonio, ma oltre l’80% delle aziende non misura ancora l’impatto della propria supply chain. Metrikflow colma questo gap con una piattaforma unica che consente alle organizzazioni di raccogliere dati da ERP, sensori e fornitori, analizzare le emissioni Scope 1-3, rendicontare secondo normative ESG come CSRD, CBAM e le future regolamentazioni globali, e ridurre l’impatto grazie a raccomandazioni automatizzate guidate dall’IA.

“La spinta regolatoria può incontrare resistenze, ma le aspettative di investitori, clienti e mercati internazionali continuano a crescere,” ha dichiarato Alessandro Nora, CEO & Founder di Metrikflow. “Abbiamo creato Metrikflow affinché aziende – grandi o piccole – possano eliminare la fatica quotidiana della compliance, sfruttando l’IA più avanzata per rendere la sostenibilità semplice e integrata”.

Ronchini (Zest): “IA risorsa per sfide complesse”

Metrikflow è un esempio concreto di come l’Intelligenza Artificiale possa abilitare nuove soluzioni per affrontare sfide complesse come la compliance ESG e la decarbonizzazione, con un approccio scalabile e orientato all’industria. Con l’entrata in vigore della CSRD e il progressivo allargamento degli obblighi di rendicontazione al tessuto imprenditoriale europeo, cresce l’urgenza per le imprese di dotarsi di strumenti digitali capaci di trasformare i dati in vantaggio competitivo. Metrikflow intercetta con tempestività questa necessità e aiuta le aziende a prepararsi alle nuove esigenze del mercato e della regolazione”, ha dichiarato Gabriele Ronchini, Ceo Zest Investments e Vice-Presidente del Comitato Investimenti di Apside. Con oltre 50 clienti già attivi – tra cui aziende come Comau, Balocco, Yokohama, Macron e Syngenta Biologicals, Metrikflow punta a diventare l’alleato strategico per la decarbonizzazione e la compliance ESG.

La startup, fondata alla fine del 2022 da Alessandro Nora, Mehdi Rachico e Andrea Gobbo, punta a supportare oltre 200 aziende nei prossimi due anni, grazie a una piattaforma SaaS che automatizza i processi più onerosi del reporting ESG, trasformando dati complessi in azioni concrete. Nata dall’intuizione di Nora a Berlino, dopo l’esperienza nella moda sostenibile, la startup è cresciuta attorno all’idea di rendere la sostenibilità misurabile e accessibile lungo tutta la filiera industriale. In un contesto in cui la pressione per misurare le emissioni Scope 3 cresce a livello globale, ben oltre gli obblighi normativi, Metrikflow offre una risposta tecnologica pronta, scalabile e internazionale per aiutare le imprese a restare competitive nella transizione sostenibile.