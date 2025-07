Si estendono le agevolazioni per i viaggiatori interessati dalla chiusura del Passante ferroviario per lavori, dal 28 luglio al 24 agosto. Nell’ambito di un accordo fra Trenord e ATM, anche chi acquista su trenord.it e App un biglietto o carnet ferroviario, un biglietto aeroportuale o transfrontaliero da o per Milano potrà viaggiare gratuitamente lungo itinerari definiti della rete metropolitana e rete urbana di superficie, verso le stazioni del Passante. In particolare, il QR dinamico associato al biglietto consente l’ingresso e l’uscita ai varchi di sette stazioni metropolitane, da cui è possibile raggiungere le stazioni di Milano Repubblica, Milano Porta Venezia e Milano Dateo: Garibaldi M2, P.ta Venezia M1, Dateo M4, Forlanini M4, Rogoredo M3, Repubblica M3, Lambrate M2.

Il biglietto consente inoltre di viaggiare sull’intero percorso della linea filoviaria 93, sulla linea tranviaria 2 nella tratta tra Farini/Ferrari-Bausan, sulla linea bus 95 nella tratta Rogoredo M3-Corvetto, per spostarsi da/per Milano Porta Vittoria e Milano Lancetti.

La gratuità per i viaggiatori occasionali si aggiunge a quella, già comunicata, per gli abbonati: chi acquista un abbonamento ferroviario o transfrontaliero da/per Milano e, a causa dell’interruzione, utilizzerà anche le linee metropolitane e urbane verso le stazioni del Passante potrà richiedere nelle biglietterie Trenord l’integrazione gratuita di un abbonamento urbano, che consentirà di percorrere le tratte sopra evidenziate durante il periodo dell’interruzione.

La rimodulazione del servizio delle linee S

La chiusura del Passante fra Milano Rogoredo e Milano Certosa/Bovisa, necessaria per interventi infrastrutturali svolti da Rete Ferroviaria Italiana, comporta la rimodulazione del servizio delle linee suburbane S1, S5, S6 e S13.

Le linee S2 Seveso-Milano Rogoredo e S12 Milano Bovisa-Melegnano saranno sospese durante il periodo di riduzione estiva. Nello stesso periodo, la linea S11 Rho-Milano-Como-Chiasso non circolerà fra Rho e Milano Porta Garibaldi Superficie. I dettagli sulla rimodulazione dell’offerta e sui provvedimenti commerciali sono disponibili su trenord.it a QUESTO LINK.