Maltempo a Milano, forte nubifragio: a rischio il lago di Como

Maltempo a Milano: danni e disagi in molte strade della città che da ore si ritrova sommersa dall’acqua che sta venendo giù a causa del violento nubifragio che sta mettendo in ginocchio diverse strade.

Maltempo a Milano, forte nubifragio

Il maltempo sta colpendo soprattutto il centro nord in questi giorni. In particolare, in Lombardia la città di Milano è stata colpita da un forte nubifragio che ha scatenato l‘esondazione del fiume Seveso. “Esondazioni simili mancavano dal 2014, un dato che ci dice che è necessario lavorare sulle vasche. Milano è pronta, la vasca entrerà in servizio a fine novembre, ma mancano tutte quella della Regione Lombardia”, sono state le parole dell’assessore alla protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli. Le strade più bloccate sono quelle nei pressi del viale Ca’ Granda, viale Zara, viale Fulvio Testi, viale Suzzani.

A rischio il lago di Como

A fronte delle abbondanti precipitazioni il lago di Como sembra essere a rischio esondazione come hanno fatto sapere gli esperti. “Chiediamo ai cittadini la massima collaborazione: non avvicinatevi troppo alle aree allagate e non ostacolate il lavoro dei volontari“, avverte la protezione civile della città. Il livello dell’acqua si è alzato oltre la soglia e così i volontari hanno già montato le barriere mobili su Lungo Lario Trento e Trieste davanti a piazza Cavour.