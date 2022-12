Meteo Immacolata, maltempo previsto con pioggia e neve: ecco in quali regioni

Meteo Immacolata: non è prevista una giornata di sole bensì perturbazioni su alcune regioni con anche qualche nevicata in alta quota.

Meteo Immacolata: secondo gli esperti non sarà un giorno soleggiato soprattutto in alcune regioni. Sono previste sia piogge sia nevicate in alta quota. Il maltempo sarà distribuito con diversi fenomeni in gran parte dell’Italia.

Meteo Immacolata, maltempo previsto

Secondo gli esperti, è previsto un giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre, freddo e gelido. Non solo perché in alcune regioni, è stata annunciata pioggia e neve in alta quota. Dunque, il mese di dicembre inizierà con qualche perturbazione in più.

Pioggia e neve: ecco in quali regioni

L’8 dicembre porterà una perturbazione al Nord, con piogge anche abbondanti sul Trentino-Alto Adige, sul Veneto e sul Friuli-Venezia Giulia. Sarà pioggia diffusa invece sul resto del Nord sotto i 900 metri e su Toscana e Umbria. Perturbazioni previste anche al Centro-Sud, in particolare sul versante tirrenico. In serata sono previste nevicate sull’arco alpino al di sopra dei 900-1000 metri. Dunque, la pioggia è prevista soprattutto tra le regioni del Nord e del centro Italia.

Le basse temperature potrebbero trasformare la pioggia in neve anche a quote più basse.

