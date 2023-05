Emilia Romagna, allerta rossa mercoledì 10 maggio: ecco le zone più a rischio

Emilia Romagna, ancora allerta meteo nella Regione colpita violentemente nei giorni scorsi dal maltempo con conseguenze gravissime in molte zone. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di criticità con tutte le informazioni.

Emilia Romagna, allerta rossa mercoledì 10 maggio

C’è allerta massima per la giornata di mercoledì 10 maggio in Emilia Romagna. Gli esperti hanno previsto allerta rossa per rischio idraulico nelle zone della Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Bassa collina e pianura romagnola. Mentre un possibile rischio idrogeologico sempre in Emilia Romagna nelle zone di Collina bolognese e Alta collina romagnola.

Il sindaco di Ravenna, nonché presidente della Provincia, Michele De Pascale, ieri si è rivolto ai suoi concittadini attraverso un video: “La Regione ha emanato una allerta meteo che prevede allerta rossa per quasi tutta la provincia e arancione per il Comune di Ravenna – ha sintetizzato – ma mi sento di dire che è un arancione rafforzato soprattutto per le zone di confine”, perché il confine del Comune spesso coincide “con gli alvei fluviali”, i quali si troveranno ad avere “allerta rossa da una parte e arancione dall’altra. È assolutamente essenziale comportarsi, anche nelle zone fluviali del Comune di Ravenna – ha raccomandato De Pascale -, come se l’allerta fosse di livello superiore”. Intanto i danni stimati della precedente alluvione in Emilia-Romagna ammontano già “a circa un miliardo di euro” e per fare fronte all’emergenza “abbiamo chiesto e chiederemo nuove risorse allo Stato centrale”, ha detto la vice presidente della Regione Emilia-Romagna con delega all’Ambiente e alla Protezione civile, Irene Priolo. In vista della nuova ondata di maltempo, la Regione è pronta “anche in via preventiva” ad effettuare “nuove evacuazioni che si renderanno necessarie“, ha aggiunto Priolo.

Ecco le zone più a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato uno stato di allerta arancione anche per rischio idraulico e idrogeologico sempre in Emilia Romagna. A rischio le seguenti zone:

Pianura modenese di Secchia e Panaro,

Costa romagnola,

Alta collina romagnola,

Montagna romagnola

Montagna emiliana centrale,

Collina emiliana centrale,

Montagna bolognese,

Bassa collina e pianura romagnola.

LEGGI ANCHE: Allerta meteo mercoledì 10 maggio: forti temporali in alcune regioni. Avviso della Protezione Civile