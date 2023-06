Messi all’Al-Hilal con uno stipendio faraonico: ecco quanto guadagnerà l’argentino

Messi all’Al-Hilal: ormai è quasi ufficiale, lo sarà a giorni. Il fuoriclasse argentino ha scelto l’Arabia Saudita per chiudere la sua carriera calcistica. Nulla da fare per un ritorno romantico al Barcellona. I tanti soldi a fine carriera hanno convinto il calciatore argentino dopo due stagioni in Francia. “Qui le porte sono aperte”, aveva detto l’allenatore del Barca Xavi ma anche i conti correnti del calciatore sono ancora più aperti ai tanti milioni che andrebbe a guadagnare in terra saudita.

Messi all’Al-Hilal con uno stipendio faraonico

Leo Messi lascia il Psg per trasferirsi verso nuovi ricchi lidi e non saranno quelli della Catalogna. Secondo il quotidiano catalano “Sport” l‘Al Hilal ufficializzerà l’ingaggio del 35enne fuoriclasse argentino e c’è anche una data: martedì 6 giugno.

L’addio al club francese dell’argentino era già stato annunciato dall’allenatore dei parigini Christopher Galtier, in sala stampa: “Quella contro il Clermont Foot di sabato sarà l’ultima partita di Messi con il Psg. Ho avuto il privilegio di allenare il migliore della storia“. Il fuoriclasse argentino con il club parigino ha segnato 32 gol in 74 partite, vincendo due campionati e una Supercoppa.

Ecco quanto guadagnerà l’argentino

Le cifre che vengono riportate sono fuori da ogni logica umana. Secondo i rumors, verrà offerto all’argentino un contratto da 400 milioni di euro a stagione, il doppio di Cristiano Ronaldo, che troverà come avversario. Il portoghese, con l’Al-Nassr, quest’anno è arrivato secondo in campionato. C’è addirittura chi scrive di un’offerta da 600 milioni di euro a stagione.