Messa di Natale di Papa Francesco: come seguirla in diretta tv

Ecco dove seguire in diretta tv la Santa Messa di Natale di Papa Francesco. Come nel 2020, il pontefice l'ha anticipata al pre-serata.

Messa di Natale di Papa Francesco: dove seguirla in tv

La Santa Messa della Notte di Natale del Papa sarà trasmessa su Rai 1 e su Tv2000 (DTT, 28), alle 19.30 del 24 dicembre. Durante la mattina del 25 dicembre invece ci sarà la diretta su Rai 1 e Tv2000 dalle 10.55 della Santa Messa di Natale dalla Basilica di Santa Maria in Trastevere. Questa sarà seguita alle 12.00 dal Messaggio Natalizio e Benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco in diretta da Piazza San Pietro.

La ‘liturgia’ del Natale in tv si completerà col concerto di Natale dell’Antoniano prima della Santa Messa del giorno di Natale e proseguirà alle 12.30 con il Concerto di Natale dalla Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi.