Mes, è rebus ratifica per il governo Meloni

Sul fronte di chi è favorevole al Mes, però, c’è anche chi insiste con altrettanta forza nel sostenere che vada utilizzato, anche così com’è. In prima fila, in particolare, c’è Carlo Calenda che spinge per usarlo per la sanità. “Il Mes è fondamentale. Faremo vedere un piano dettagliato alla Meloni su come azzerare le liste di attesa con un intervento straordinario utilizzando il Mes”, ha rilanciato il leader di Azione Carlo Calenda, aggiungendo anche un piccolo retroscena: “Ho mandato un whatsapp alla Meloni, guarda che il 2023 è l’anno in cui la Sanità salta per aria.

Lei mi ha scritto lo so, però… Io le ho detto, devi fare questo altrimenti le famiglie, giustamente, andranno per strada a protestare”.