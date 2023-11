Merlata Bloom, come arrivare al centro commerciale di Milano

Come arrivare al Merlata Bloom? Il nuovo centro commerciale ha aperto nella giornata di mercoledì 15 novembre e ha al suo interno più di 200 negozi.

Merlata Bloom, come arrivare al nuovo maxi centro commerciale di Milano

Il Merlata Bloom non è servito da una sua fermata di mezzi pubblici, ma è raggiungibile da Molino Dorino (metro M1) e prendendo una navetta gratuita disponibile tutti i giorni dalle 7.30 alle 23.30.

Per chi vuole evitare l’auto, il centro commerciale (1,4km) si può anche percorrere a piedi con una passeggiata di 20 minuti oppure attraverso il bus della linea 35 di Atm.

Merlata Bloom, come arrivare in auto

Per arrivare in auto al centro commerciale, il centro commerciale si trova di fianco all’Autostrada A4. Da Milano è sufficiente dirigersi verso Gallaratese e poi imboccare Via Daimler. Per chi arriva dall’autostrada A4 è necessario uscire all’uscita di Pero e successivamente seguire le indicazioni; dalla A8 è sufficiente uscire a Cascina Merlata.

Il nuovo passante dal 2026

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, entro il 2026 sarà costruita una stazione attraversata dai treni del passante.

Orari di apertura