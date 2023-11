Andrea Tacconi, chi è il figlio di Stefano Tacconi: vita privata, carriera, tv, vino

Chi è Andrea Tacconi, figlio maggiore di Stefano Tacconi. Dalla carriera sportiva alle apparizioni in tv, cosa fa adesso il primogenito dell’ex portiere della Juventus? Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Andrea Tacconi, figlio di Stefano Tacconi: vita privata e carriera

Nato il 18 luglio 1995, Andrea Tacconi ha 28 anni ed è il figlio maggiore di Stefano Tacconi e di sua moglie, l’ex modella Laura Speranza. È il primo di quattro figli: ha due sorelle, Virginia e Vittoria, ed un fratello minore, Alberto. Inizialmente Andrea ha provato a seguire la scia del padre e di farsi spazio nel mondo dello sport come calciatore. “Ha iniziato con la Lazio nei Giovanissimi.” -ha spiegato Tacconi in una recente intervista- “Si lamentava perché l’avevo portato da Suor Paola, dove ci sono regole rigide. Questo periodo gli è servito per crescere. Poi ha abbandonato perché ha avuto brutte esperienze con due squadre che sono fallite”.

Dopo la fine della sua parentesi calcistica, Andrea Tacconi si è lanciato nel mondo dello spettacolo. È uno dei concorrenti del reality targato Sky La fazenda, nonché uno dei tentatori della prima edizione di Temptation Island Vip nel 2018. In seguito ha trovato molto successo come modello ed indossatore.

Negli ultimi anni, Andrea si è lanciato anche nell’imprenditoria, in particolare nel settore enologico. Con il supporto di suo padre ha fondato il marchio Junic: “Selezioniamo solo vini di alta qualità per garantire il meglio ai nostri clienti, ma soprattutto ai nostri amici. Il vino per noi è compagnia, un momento di relax, di condivisione e, soprattutto, rappresenta l’unione con le nostre terre italiane. Il nostro progetto è proprio quello di tenere alto il nome e la qualità italiana, il valore del lavoro che sta dietro ad ogni bicchiere di vino e i sacrifici che, generazione dietro generazione, hanno accompagnato numerose aziende vinicole, ottenendo un risultato unico”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, in passato è stato fidanzato con Joelle Fargion. Non è noto, al momento, se la loro frequentazione è ancora in corso. Pochi indizi al riguardo sul suo profilo Instagram che ad oggi conta oltre 22mila follower.

Il rapporto con il padre e la sua malattia: “Stai parando il rigore più difficile della tua vita”

Nell’ultimo anno Andrea e la sua famiglia hanno affrontato un periodo complicatissimo a causa dell’ischemia cerebrale che ha colpito Stefano Tacconi il 23 aprile 2022. Il 28enne è spesso apparso in tv negli ultimi mesi per raccontare i momenti di paura dopo il malore del padre: “A mezzogiorno avevamo appuntamento ad Asti in fiera e mi ha chiesto di andarci. Nemmeno si è alzato dalla macchina ed è svenuto. Fortunatamente l’abbiamo preso al volo, altrimenti avrebbe potuto sbattere la testa. L’ho steso a pancia in su ed ha avuto le convulsioni. Ho pensato subito al cervello, mi sono accorto respirasse male e di istinto l’ho girato sul fianco. Ha rimesso ed ha cominciato a respirare meglio. In cinque minuti è arrivata l’ambulanza. L’hanno portato subito via”.

Andrea, sua madre e i suoi fratelli sono rimasti vicinissimi all’ex portiere che, dopo un lungo ricovero ad Alessandria, sembra sulla via del recupero. Oggi l’ex portiere è ancora nel bel mezzo di un lungo percorso di riabilitazione, che sta affrontando con il supporto dei suoi cari. “Ricominciamo da qui.” -scrive Andrea su Instagram- “Ne abbiamo passate tante, la strada è ancora lunga e non è stato facile ma la speranza è sempre stata con noi, dandoci la forza giorno dopo giorno di continuare a lottare insieme. Ad oggi, stai parando il rigore più difficile della tua vita e noi pareremo con te“.