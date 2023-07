Meloni, Molko dei Placebo contro la premier. Dal palco urlate parole offensive: “Fascista, razzista…”

Meloni, Molko durante il suo concerto nel torinese ha offeso la premier lanciando pesanti accuse dal palco. Il cantante dei Placebo ancora una volta fa parlare in Italia ma non tanto per la sua musica. L’ultima era successe al Festival di Sanremo circa 20 anni fa.

Meloni, Molko dei Placebo contro la premier

Insulti durante un concerto contro la premier Giorgia Meloni. Brian Molko, il cantante dei Placebo, ha fatto di nuovo discutere tornando ad esibirsi in Italia. Dopo aver spaccato la sua chitarra circa vent’anni fa, questa volta al Sonic Park di Stupinigi, nel Torinese, ha offeso la premier con parole molto dure durante il concerto. I placebo in carriera hanno venduto oltre 14 milioni di dischi e hanno milioni di stream su Spotify.

Dal palco urlate parole offensive: “Fascista, razzista…”

Brian Molko di fronte a un pubblico di circa 50mila persone si è reso protagonista non solo per la sua musica ma soprattutto per le offese lanciate dal palco. “La vostra Giorgia Meloni razzista, fascista, nazista”. Il cantante rincara: “Pezzo di m…., vaff!” poi prosegue a cantare di fronte al pubblico. Subito dopo Molko ha invitato i fan a godersi il concerto senza pensare troppo a filmare tutto con il cellulare.

