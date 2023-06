Meloni condivide il video di Berlusconi contro i comunisti e poi esalta le sue battaglie: “I suoi avversari hanno perso”

Meloni ha condiviso nelle scorse ore sui social un video del passato di Berlusconi che attacca chi lo contestava a un comizio. Poi, in un’intervista la premier ha esaltato le battaglie del Cavaliere contro i suoi avversari politici.

Meloni condivide il video di Berlusconi contro i comunisti

“Gli attacchi non lo hanno mai scomposto. A chi, persino oggi, sta riversando odio nei suoi confronti avrebbe risposto come al solito col sorriso e con una battuta. Lo ricorderemo così”, con questa didascali ala premier Giorgia Meloni ha condiviso sui social un vecchio video in cui Silvio Berlusconi attacca i comunisti a un convegno.

La premier esalta le sue battaglie: “I suoi avversari hanno perso”

La premier in un’intervista ha esaltato le battaglie del Cavaliere: “C’è chi lo ha combattuto politicamente e chi ha usato mezzi impropri, ma tutti alla fine hanno perso”. È quanto afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sottolineando come “sul suo nome gli italiani si siano divisi e il giudizio della storia sarà diverso da quello della cronaca. Più sereno, meditato ed equilibrato”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

In una lettera al Corriere della Sera, il premier evidenzia come “la naturale empatia che molti italiani provavano per Berlusconi derivi” proprio “dall’essere uno di loro, uno che ce l’aveva fatta e che non apparteneva a quei mondi esclusivi e inaccessibili, tipici delle storiche famiglie influenti italiane”.

“Berlusconi faceva parte della borghesia imprenditoriale di Milano non per eredità e lignaggio, ma per capacità e intraprendenza”, prosegue Giorgia Meloni. “Era l’imprenditore prestato alla politica che rompeva uno schema ormai consolidato in Italia”, col merito di aver “impedito che i post-comunisti prendessero il potere in Italia pochi anni dopo il crollo dell’Unione Sovietica. È questa, in fin dei conti, la grande colpa che la sinistra non gli ha mai perdonato”.

LEGGI ANCHE: Padre Zanotelli contro la benedizione in Duomo di Berlusconi: “La Chiesa deve essere critica”