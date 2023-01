Gloria Guida, chi è oggi l’attrice anni Settanta: quanti anni ha, malattia, vita privata

Chi è oggi Gloria Guida, tutto sulla carriera e vita privata dell’attrice. Simbolo del cinema erotico anni Settanta, si è poi reinventata come personaggio televisivo. Scopriamo qualche informazione in più su di lei.

Chi è oggi Gloria Guida, vita privata e carriera dell’attrice anni Settanta: quanti anni ha?

Nata a Merano, in provincia di Bolzano, il 19 novembre 1955, Gloria Guida ha 67 anni ed è un’attrice che ha raggiunto il successo durante gli anni Settanta, diventando uno dei simboli della commedia sexy all’italiana. Fa il suo esordio nello spettacolo a 17 anni, come cantante, senza ottenere molti risultati. La musica cambia quando si mette in gioco come attrice: fa il suo esordio nel 1974, in La ragazzina e La minorenne. Questi primi ruoli la lanciano come una delle principali interpreti nel cinema erotico e comico dell’epoca. Tanti i film cult che la vedono protagonista, come Blue Jeans, La novizia e La liceale, al fianco di Alvaro Vitali, a cui seguono La liceale nella classe dei ripetenti, La liceale seduce i professori e La liceale, il diavolo e l’acqua santa.

All’inizio degli anni Ottanta Gloria Guida si allontana gradualmente dalla scena cinematografica, dedicandosi per un breve periodo al teatro. Nel 2009 riappare in tv con la serie Fratelli benvenuti. Nel 2022 ritorna al cinema dopo quarant’anni d’assenza con Improvvisamente Natale. Negli ultimi anni si è ritagliata uno spazio come personaggio televisivo, sia come conduttrice che come concorrente di talent show. Ha partecipato al Tale e Quale Show, a Lasciami cantare! e a Star in the star.

Vita privata: marito, figli, compagni

Gloria Guida è sposata dal 1991 con il cantante e pianista Johnny Dorelli, suo compagno di vita dal 1979. Tra i due c’è una differenza d’età di quasi vent’anni, ma tra i due l’amore non si è mai spento: “L’ho sposato due volte: la prima in municipio, la seconda, dieci anni dopo, in chiesa: ci tenevo molto. E siamo ancora qui. Insieme da quarantaquattro anni. Sono tanti. Sono una vita. E sono volati senza stanchezze e senza che me ne rendessi conto. Non che tutto sia stato sempre una favola: anche noi abbiamo avuto le nostre difficoltà. Restare uniti è complicato: il matrimonio è lavoro. Ora non litighiamo più, ci stuzzichiamo al massimo”.

Dalla loro unione nasce una figlia, Guendalina Guidi, oggi laureata in Giurisprudenza e anche lei mamma. È anche per il suo bene che Gloria decise di fare un passo indietro e allontanarsi dal mondo dello spettacolo: “Mi ero ritirata perché non volevo più una vita di parrucchieri, fotografi, vestiti, interviste. Era nata mia figlia e volevo una vita vera: da moglie, da madre, di famiglia. Volevo occuparmi di Guendalina senza delegare, darle quella serena quotidianità che i miei genitori avevano dato a me e a mio fratello”.