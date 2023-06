Festa della Repubblica, parata militare 2023: programma, a che ora e dove vedere in tv

Festa della Repubblica, parata militare: come seguire l'evento anche in tv e quali sono le altre cerimonie per questo 2 giugno 2023.

Festa della Repubblica, parata militare e non solo per festeggiare il 77° anniversario della Repubblica Italiana. Tanti gli eventi e le cerimonie, in particolare, nella città di Roma con il presidente Sergio Mattarella in prima linea.

Festa della Repubblica, parata militare 2023: programma

Il 2 giungo si festeggia la Festa della Repubblica in Italia. Anche in questo 2023 sono previste celebrazioni. Si inizia alle 9.15 a Roma, con il presidente Sergio Mattarella che deporrà una corona d’alloro con nastro tricolore all’Altare della Patria. Nel frattempo in cielo passano le Frecce Tricolori.

Nel pomeriggio del 2 giugno l’apertura al pubblico dei Giardini del Quirinale, dalle ore 16.30 alle 18.30, sarà riservata a categorie di persone con fragilità. Inoltre, Mattarella ha invitato il 1° giugno i Capi Missione accreditati in Italia al Concerto eseguito al Quirinale dall’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Speranza Scappucci. In programma musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Gioacchino Rossini, Giuseppe Martucci e Giuseppe Verdi. Il Concerto sarà trasmesso in diretta su Rai Uno e Rai Radio 3, a partire dalle 17.50 e sarà aperto dal saluto del Presidente. Al termine seguirà il tradizionale ricevimento serale nei Giardini del Quirinale.

A che ora e dove vedere in tv

In questo giorno è famosa la Parata Militare sempre per le strade di Roma. La parata prende il via da piazza Venezia, cuore pulsante della città di Roma, e sfila lentamente per il viale dei Fori Imperiali fino ad arrivare al Colosseo. Non solo dal vivo ma anche in tv sarà possibile seguirla. Alle 9:45 sarà trasmessa la diretta della Parata Militare ai Fori Imperiali, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella in streaming anche su RaiPlay e su Rai Radio 1.

