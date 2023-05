Colorado, uomo ubriaco alla guida: incolpa il cane

Gli Stati Uniti d’America riescono sempre a raccontare storie fuori dal comune. Come il caso che ha avuto luogo in Colorado: un uomo alla guida, chiaramente ubriaco, viene fermato dalla polizia e incolpa il cane.

Dopodiché viene arrestato per ubriachezza.

Ubriaco alla guida, uomo in Coloardo incolpa il suo cane

Ogni tanto i fatti di cronaca riescono a regalare episodi esilaranti, come quello avvenuto in Colorado. Protagonista della vicenda un uomo, accompagnato dal suo cane. A bordo della sua autovettura, il guidatore è stato fermato da una pattuglia della polizia. Essendo visibilmente ubriaco, ha cercato di “trovare” una soluzione alternativa.

Preso alla sprovvista, ha deciso così di prendere il suo cane e piazzarlo al posto del guidatore, con le “zampe” sul volante, come se fosse lui a condurre il veicolo. L’uomo temeva infatti di ricevere una multa a causa della sua condizione. La scena è stata a tutti gli effetti sia “tragica” che “comica”, un divertente siparietto a cui ha dovuto assistere l’agente di polizia, mentre si avvicinava all’autovettura.

Una volta spostato il suo amico a 4 zampe al posto del conducente, si è velocemente spostato sul lato del passeggero, quasi come se tutto fosse normale. Una volta scoperto, l’uomo ha tentato di fuggire per non rilevare quanto alcool avesse ingerito. La sua fuga ha avuto però una vita molto breve, dato che dopo 20 metri di corsa è stato fermato dalla guardia.

Catturato e immobilizzato, l’uomo è stato trasportato presso l’ospedale più vicino per valutare le sue condizioni. Successivamente è stato arrestato con diversi capi d’accusa: guida in stato d’ebbrezza sotto stupefacenti e per ridotta capacità motoria. L’uomo è già conosciuto alle forze dell’ordine per diversi precedenti.

A diffondere la stramba notizia sono stati i media americani.

