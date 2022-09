Mika a Verona: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto all’Arena

Mika a Verona si esibisce in concerto all'Arena nella serata di lunedì 19 settembre 2022 per recuperare una data annullata per Covid.

Mika a Verona in concerto lunedì 19 settembre 2022. Il cantante recupera una data del 2022 annullata a causa del Covid. Nonostante si tratti di un un recupero, c’è ancora la possibilità di acquistare i biglietti dell’evento.

Mika a Verona: scaletta delle canzoni

Mika si esibisce all’Arena di Verona nella serata del 19 settembre 2022. Si tratta di un recupero data a causa dell’annullamento per Covid. Ecco le parole del cantante a riguardo: “L’appuntamento, che già aveva subito l’annullamento nel 2020 per via della pandemia e che prima di questa riprogrammazione era già stato concepito come una serata speciale, sarà una grandiosa festa di fine estate.

Dal tempio italiano della musica nel mondo, Mika ristabilirà l’attesissimo abbraccio con il pubblico in quello che ha tutto il sapore di un evento unico e imperdibile”. Di seguito ecco alcuni dei brani presenti nella scaletta delle canzoni che porterà sul palco l’artista:

Lollipop

Origin of Love

Big Girl (You Are Beautiful)

Tiny Love

Relax, Take It Easy

Ice Cream

Yo Yo

Underwater

Happy Ending

Grace Kelly

We are Golden

Love Today

Yo Yo

I biglietti del concerto all’Arena

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Mika all’Arena di Verona, previsto per lunedì 19 settembre 2022 e si possono acquistare come di consueto sulla piattaforma di ticketone.it. Si tratta di un recupero di data e quindi i biglietti già acquistati restano validi.

