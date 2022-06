Anna Falchi e Andrea Ruggieri si sono lasciati dopo undici anni insieme? Parrebbe proprio di sì. A dare la notizia con uno scoop è stato il settimanale Chi, ma già circolavano voci di una avviata crisi tra i due.

Anna Falchi e Andrea Ruggieri si sono lasciati?

Che il rapporto tra Anna Falchi e Andrea Ruggieri fosse in difficoltà era noto, ma i due avevano placato le malelingue lo scorso anno dopo che erano andati a vivere insieme.

Ma ora pare che la coppia abbia deciso di separarsi prendendo strade diverse, tanto che in questi giorni si starebbe verificando il trasloco. Ad anticipare che qualcosa tra i due si era incrinato era stata proprio la stessa Anna Falchi, rimarcando come la convivenza con l’esponente di Forza Italia era sempre più difficile.

Le dichiarazioni di Anna Falchi

“Facciamo vite diverse, orari diversi, non mi sono mai sentita tanto sola da quando viviamo insieme. Sembra paradossale, ma è così” aveva rivelato in un’intervista riportata da Fanpage.it. “La convivenza è una realtà impattante per chi non è abituato, ci sta mettendo alla prova. La famiglia della Mulino Bianco non esiste, tanto meno a casa mia” aveva poi aggiunto.

