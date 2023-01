Mauro Icardi, la nuova fiamma è un’influencer? Chi è Kylie Jenner

Chi è la possibile nuova fiamma di Mauro Icardi, la celebre influencer Kylie Jenner? Il centravanti argentino, secondo alcune voci, avrebbe dato un taglio alla sua burrascosa relazione con Wanda Nara per inseguire la 25enne americana.

Lo sfiancante tira e molla tra Mauro Icardi e Wanda Nara potrebbe essere finalmente giunto alla fine. Dopo i tanti, temporanei ritorni di fiamma e le voci di un divorzio a cifre stellari alle porte, il centravanti argentino, oggi in forza al Galatasaray, si starebbe consolando con una nuova fiamma. Secondo l’account Instagram argentino Gossipeame, il nuovo obiettivo amoroso di Icardi altri non è che Kylie Jenner, nota imprenditrice ed influencer americana. L’attaccante, a quanto sembra, segue da tempo la 25enne sui social e di recente avrebbe provato ad avvicinarsi lasciando un like sulla sua pagina. È un semplice click privo di significato o un indizio di un possibile avvicinamento tra i due?

Chi è Kylie Jenner, carriera e vita privata dell’influencer americana

Nata a Los Angeles il 10 agosto 1997, Kylie Jenner ha 25 anni ed è diventata famosa grazie alla sua partecipazione al reality Al passo con i Kardashian. Kylie era infatti una dei protagonisti del controverso show americano, che regalava al pubblico uno sguardo sulla vita familiare della famiglia Kardashian-Jenner. Ha un enorme seguito su Instagram, dove ha raccolto ben 378 milioni di follower, ed è la proprietaria di una società di make-up, Kylie Cosmetics. In passato ha avuto relazioni con il rapper Tyga, frequentato dal 2014 al 2017, e in seguito con Travis Scott, padre dei suoi due figli. Scott e Jenner si sono lasciati negli ultimi giorni, dopo aver passato le feste natalizie separati: “Resteremo sempre amici”. C’è quindi una speranza per Mauro Icardi?