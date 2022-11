Chi è Greta Spreafico, donna di 53 anni scomparsa in provincia di Rovigo

Nella serata di mercoledì 9 novembre torna Chi l’ha visto, programma di Federica Sciarelli, che tornerà a parlare anche del caso di Greta Spreafico. Ma chi è la donna che si sta cercando di ritrovare dopo la sua scomparsa?

Chi è Greta Spreafico

Greta Spreafico è una donna che, originaria di Erba in provincia di Como, è scomparsa dallo scorso 4 giugno e ha 53 anni. Del suo caso tornerà a parlare il programma Chi l’ha visto di Federica Sciarelli il 9 novembre in onda in prima serata su Rai 3.

Originaria di Erba la donna, il giorno della sua scomparsa, si trovava a Porto Tolle (provincia di Rovigo), dove si era recata per vendere la casa ereditata dal nonno. Sono trascorsi oltre cinque mesi da quella mattina, ma di Greta, ad oggi, non ci sono ancora notizie. Oggi “Chi l’ha visto?” trasmette la testimonianza dell’ultima persona che parrebbe averla vista prima della sua scomparsa.

La scomparsa di Greta

Secondo quelle che sono le prime ricostruzioni, Greta parrebbe essersi allontanata con la sua auto, una Kia Picanto di colore nero. Il primo a denunciarne la scomparsa, turbato dalla sua assenza e dal fatto che non l’ha più vista tornare, è stato il suo compagno, Gabriele. La donna avrebbe lasciato il suo cellulare, spento, nell’abitazione ereditata così come anche un secondo cellulare in suo possesso che risulta da allora spento. Sono trascorsi oltre cinque mesi da quella mattina, ma di Greta, ad oggi, non ci sono notizie.