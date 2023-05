Chi sono i Let 3, croati all’Eurovision 2023 che cantano contro i guerrafondai

I Let 3 è un gruppo musicale croato formato a Fiume nel 1987, in gara per la Croazia all'Eurovision Song Contest 2023 con il brano "Mama šč!"

Let 3 è un gruppo musicale in gara per la Croazia all’Eurovision Song Contest 2023 con il brano Mama šč!. Nell’edizione che avrebbe dovuto svolgersi a Kiev – ma che invece si svolgerà a Liverpool – in seguito alla vittoria lo scorso anno a Torino degli ucraini Kalush Orchestra, il quintetto porta sul palco dell’Eurovision un brano contro i guerrafondai.

Eurovision 2023

Il gruppo è composto, oltre che da Zoran Prodanović, da Damir Martinović, Ivan Bojčić, Dražen Baljak e Matej Zec e nel testo di Mama šč! portato all’Eurovision 2023 parlano anche di un “piccolo psicopatico malvagio”. Diversi sono i riferimenti velati, ma non troppo, alla guerra in Ucraina e alla figura di Vladimir Putin:

Alla Liverpool Arena, durante la prima delle due semifinali della kermesse, Zoran Prodanović e gli altri membri si sono presentati sul palco con un look che richiamava la parodia di Hitler, con i baffetti e il cappello con il quale era solito farsi ritrarre il dittatore.

La canzone in gara all’Eurovision Song Contest, inoltre, è una sorta di Macarena rifatta in chiave post-sovietica, dove il testo che è una critica alla guerra.

I Let 3 e le polemiche degli anni passati

I Let 3, però, non sono nuovi a polemiche. Nel 2006, infatti, sono stati sanzionati dalla polizia dopo essersi esibiti nudi in un concerto all’aperto a Varazdin. Il tribunale li ha giudicati colpevoli e condannato ogni membro al pagamento di una multa di circa 50 euro.

I membri della band hanno sostenuto spesso cause come i diritti delle donne e della comunità lgbt e preso posizione contro la Chiesa cattolica e la politica conservatrice.

La provocazione del 1997

Nel 1997 pubblicarono un album intitolato “Nečuveno”. Ne furono vendute 350 copie. Peccato che le confezioni fossero vuote.