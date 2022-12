Il Volo a Torino: scaletta canzoni e biglietti del concerto. Prossime date e tappe del gruppo

Il Volo a Torino: il gruppo si esibisce in concerto nella serata di giovedì 15 dicembre 2022. I tre artisti sono in giro per l’Italia e per il mondo in queste settimane ma anche nei prossimi mesi. Ecco le prossime date e tappe del tour.

Il Volo a Torino: scaletta canzoni

Il Volo si esibisce in concerto sul palco del Pala Alpitour di Torino nella serata di giovedì 15 dicembre.

Dopo la grande tournée che li ha portati in Giappone, in Europa e in America Latina, Piero, Gianluca e Ignazio tornano in Italia per una serie di grandi concerti. Ecco di seguito la scaletta delle canzoni che il gruppo porta sul palco torinese:

Ecstasy Of Gold

Nessun dorma

Il mondo

Your Love

Granada

Un amore così grande

Cinema Paradiso: Love Theme

Would He Even Know Me Now

All By Myself

If I Can Dream

E lucevan le stelle

Delilah

Smile

Conradiana

‘O surdato ‘nnammurato

My Way

hallelujah

La donna è mobile

Nella fantasia

Here’s To You

Surrender (Torna a Surriento)

Caruso

Funiculì, funiculà

Libiamo ne’ lieti calici

‘O sole mio

Grande Amore

I biglietti del concerto con prossime date e tappe del gruppo

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone.it. Tuttavia, il tour del gruppo continua anche nel 2023. Ecco le prossime date e tappe in cui si esibiscono i ragazzi:

17 dicembre al Mediolanum Forum di Milano

23 dicembre al Palazzo dello Sport a Roma

8-9 marzo 2023 a San Paolo Brasile

11 marzo a Rio De Janeiro Brasile

17 marzo Porto Alegre

18 marzo Curitiba

