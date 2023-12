Gaffe Chef Barzetti, le scuse di Antonella Clerici: “Battuta infelice”

Le scuse di Antonella Clerici dopo la pessima uscita dello Chef Barzetti: “È stata una battuta infelice”. La conduttrice fa mea culpa dopo la caduta di stile a È sempre mezzogiorno: “Me ne dispiaccio, me ne scuso”.

Le scuse di Antonella Clerici per la battuta dello Chef Barzetti

Negli ultimi giorni Antonella Clerici e il suo È sempre mezzogiorno, talk show d’impronta culinaria di Rai 1, sono finiti nell’occhio del ciclone a causa di una battuta di pessimo gusto da parte di uno dei suoi ospiti, lo Chef Sergio Barzetti. Il cuoco, nel bel mezzo della preparazione di un risotto, si era lasciato sfuggire un commento molto discutibile. Lo Chef ha definito l’uso del vino sia molto utile sia nella preparazione del piatto che nello “stordire la preda”, ovvero della donna che si intende conquistare.

Non contento Barzetti ha raccontato anche un aneddoto sulle sue prime interazioni con la sua compagna, conosciuta ad un corso di cucina: “Cercavo di inseguirla dandole da bere per stordirla, ma non sapevo che era astemia”. Il video dell’accaduto ha fatto il giro del web, mandando su tutte le furie moltissimi utenti. Ciò ha spinto Antonella Clerici a correre ai ripari e a parlare in prima persona dell’ormai cosiddetto caso Barzetti.

Il mea culpa della conduttrice: “Ha fatto una battuta infelice”

Nell’apertura della puntata del 21 dicembre di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici si è rivolta direttamente al suo pubblico facendo le sue scuse: “Martedì c’è stata un’infelice battuta che ha fatto il nostro Sergio Barzetti, una persona al di sopra di ogni sospetto. Io lo conosco da tanti anni e so la persona che è. Ha fatto una battuta che ho sottolineato in diretta che era una battuta infelice, ma forse non l’ho fatto abbastanza. È stata una battuta molto infelice. Me ne dispiaccio, me ne scuso, questa è una casa e quindi se qualcuno viene a casa mia, che è anche casa vostra e quindi entra nelle nostre case, e dice una cosa poco gradevole, bisogna scusarsi”.