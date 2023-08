Covid, isolamento positivi: arriva lo stop in Consiglio dei Ministri

Covid, isolamento positivi: il virus continua a circolare nel Mondo e in Europa. Tuttavia, finisce con oggi la quarantena per i contagiati.

Covid, isolamento positivi: il Consiglio dei Ministri decide oggi, lunedì 7 agosto 2023, per togliere la cosiddetta quarantena per chi viene contagiato dal virus in Italia. Tuttavia, il Coronavirus continua a circolare nel Mondo e in Europa.

Covid, isolamento positivi

Il Covid ormai non fa più notizia ma se ne torna a parlare perché ci sono novità importante per chi risulta positivo al virus che continua in qualche misura a circolare. Nel mondo, i casi mensili di Covid-19 stanno crescendo nuovamente a causa dell’aumento dei contagi in Corea del Sud. In Europa, i casi scendono, ma in Italia aumentano, insieme ai decessi e all’indice di trasmissibilità Rt. Sono previste nuovi vaccini per contrastare le varianti del virus il cui tracciamento è diminuito notevolmente. Secondo l’Oms, se nel mese di gennaio 2023 erano quasi 100mila le sequenze depositate nel database Gisaid, a luglio sono state 8.662. Nel frattempo. il Consiglio dei ministri in Italia decide oggi, lunedì 7 agosto, per togliere l’isolamento dei positivi.

Arriva lo stop in Consiglio dei Ministri

Nella bozza del testo viene abrogata la norma che prevede “il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento”. “Il ministero della Salute, anche sulla base dei dati ricevuti – si legge ancora – verifica l’andamento della situazione epidemiologica”. E “ai fini dell’adozione delle misure eventualmente necessarie al contenimento e al contrasto della diffusione del virus”, resta fermo il potere in capo al ministro della Salute “di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica”.

