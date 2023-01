Anna Melato, chi è l’attrice sorella di Mariangela Melato: età, marito, figli

Chi è Anna Melato, attrice e sorella minore di Mariangela Melato, scomparsa per tumore nel 2013. Scopriamo qualcosa in più su di lei e sulla sua carriera tra recitazione, musica e doppiaggio. Il rapporto con la sorella: “Le chiedevo sempre consigli”.

Chi è Anna Melato: vita privata, età e carriera dell’attrice sorella di Mariangela Melato

Nata a Milano il 18 maggio 1952, Anna Melato ha 70 anni ed è un’attrice, cantautrice e doppiatrice italiana, sorella minore della celebre Mariangela Melato.

Fa i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo con la musica, firmando un contratto con l’etichetta Dischi Ricordi. Incide due album, Domenica mattina nel 1974 e Ritratto nel 1977 con l’etichetta RCA Italiana. Arriva anche al Festival di Sanremo nel 1974 con Sta piovendo dolcemente, e a Un disco per l’estate con Vola.

La sua carriera nella recitazione è molto più fortunata. Dopo gli esordi a teatro e il debutto televisivo nel 1970, ottiene il suo primo ruolo d’attrice per il cinema nel 1973 in Film d’amore e d’anarchia.

Tra gli anni Settanta e Ottanta appare in diverse pellicole, tra cui Casotto, Due pezzi di pane, Eccezzziunale…veramente, Chewingum e Quelli del casco. Recita inoltre in diverse serie tv, anche negli anni 2000. Tra queste ricordiamo Caccia al ladro d’autore, Il commissario Corso, Fine Secolo, Incantesimo, Una famiglia in giallo, La nuova squadra e le più recenti La porta rossa e Mentre ero via.

Vita privata: marito, figli, il rapporto con Mariangela

Anna Melato è stata sposata con il produttore cinematografico Maurizio Tini, padre dei suoi due figli, Giacomo e Federico.

La coppia, tuttavia, non è durata: i due si sono successivamente separati. Non si può dire lo stesso del rapporto tra Anna e sua sorella Mariangela. Lo ha raccontato lei stessa in diverse interviste dopo la sua morte. “La nostra era una famiglia normale.” -ha spiegato in un’intervista a Famiglia Cristiana, in cui parla anche del suo fratello maggiore Ermanno– “Ma nostra mamma ci ha trasmesso nel dna la sua passione per il ballo e la musica.

Ermanno studiava musica, suonava la fisarmonica, mentre io e Mariangela, che aveva 11 anni più di me, abbiamo condiviso molti interessi comuni, tra cui la recitazione“. Le due erano sempre pronte a sostenersi l’una con l’altra durante la loro carriera artistica: “Per ogni scelta professionale io le chiedevo consigli, e lei spesso me li chiedeva per sé anche se, nella maggior parte dei casi, sapeva già cosa fare.

A me dava dritte efficaci per i ruoli che sceglievo, ma anche consigli pratici”.

Mariangela Melato teneva inoltre molto ai suoi due nipotini: “Ai miei due figli, che hanno 7 anni di differenza fra loro, era molto attaccata, come se fossero suoi figli, divideva con loro le sue idee e i suoi pensieri, soprattutto con il grande, Giacomo, che era molto simile a lei nel dedicarsi allo studio con grande costanza, mentre per il piccolo, essendo più bambino, provava una grande tenerezza”.