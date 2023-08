Loch Ness, chi è il mostro leggendario: in Scozia riparte la caccia

Il mostro di Loch Ness, che ormai viene visto dagli scozzesi come una creatura avvolta da un’aura leggendaria, è secondo la leggenda un animale presente a Loch Ness, un lago della Scozia. In lingua inglese Loch Ness Monster, in gaelico scozzese Uilebheist Loch Nis), è noto anche come Nessie e ogni anni fa sognare i turisti da tutto il mondo.

Loch Ness, chi è il mostro leggendario

Ad oggi non esiste alcuna prova dell’esistenza del cosiddetto “mostro” di Lock Ness e alcune foto che lo ritrarrebbero si sono verificate essere false o non sono ritenute particolarmente significative dal punto di vista scientifico.Tutti i tentativi di ricerca hanno dato esito negativo ma il Governo scozzese non vuole darsi per vinto e ha fatto ripartire la caccia al mostro. La notorietà e il fascino della leggenda, infatti, sono tali da attirare circa un milione di turisti ogni anno e ha ispirato anche la realizzazione di lungometraggi cinematografici, documentari televisivi, narrativa, fumetti, videogame e merchandising.

In Scozia riparte la caccia

Una nuova ricerca al mostro di Loch Ness ripartirà nel fine settimana del 26 e 27 agosto, alla quale aderiranno centinaia di appassionati della leggenda decisi a partecipare alla più grande ricerca dell’animale. Il tutto per stanare la misteriosa creatura che, secondo la leggenda, abiterebbe nelle profondità del lago scozzese.

Anche droni e sonde sottomarine

Per tale evento nella località arriveranno volontari da tutto il mondo in quella che sarà la più grande perlustrazione lacustre mai effettuata, alla ricerca di eventuali movimenti inspiegabili dalle acque. Il tutto avverrà anche attraverso droni a raggi infrarossi che sorvoleranno l’acqua a bassa quota e sonde sottomarine che scandagliano i fondali.