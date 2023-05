Erwin Bach, chi è il marito di Tina Turner: vita privata, carriera, figli

Chi è Erwin Bach, secondo marito di Tina Turner. Scopriamo qualche informazione in più sul compagno di vita della Regina del Rock & Roll, scomparsa all’età di 83 anni dopo una lunga malattia. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Erwin Bach, secondo marito di Tina Turner: vita privata, carriera

Dopo la fine della sua turbolenta relazione con Ike Turner, la celebre cantante Tina Turner ritrovò l’amore al fianco del suo secondo marito, il produttore tedesco Erwin Bach. Nato a Colonia, in Germania, il 24 gennaio 1956, Bach ha 67 anni, sedici in meno rispetto alla cantante. Nel corso della sua carriera da discografico, ha lavorato insieme a moltissimi artisti di calibro internazionale come i Pink Floyd, Paul McCartney, i Queen, i Pet Shop Boys e, ovviamente, sua moglie Tina Turner. In seguito, Bach ha avuto anche alcune esperienze come attore, recitando in Maldito Amar: Demasiado, Il prossimo capitolo di Oprah e 60 minuti.

Vita privata, il rapporto con la cantante

Erwin Bach e Tina Turner si incontrano per la prima volta nel 1985, in un aeroporto di Dusseldorf. Il produttore si trovava lì per conto della sua etichetta discografica, per accogliere la cantante in Germania: “Il suo manager Roger Davies mi aveva chiesto di andare a prenderla”. Tra i due la connessione è istantanea, come spiega la stessa Tina Turner in un documentario: “Roger mi disse: “Tina, tu vai in macchina con Erwin”. In quel momento avrei voluto rispondere: “Yai!”. Era un gran bel ragazzo, il mio cuore batteva fortissimo. Le nostre anime si erano appena incontrate, mi tremavano le mani”.

Erwin e Tina restano fidanzati per 27 anni prima di convolare a nozze nel 2013. La coppia non ha mai avuto figli, ma il loro rapporto è sempre stato più solido che mai. Il produttore è rimasto al fianco della cantante nei suoi periodi più difficili, come la morte di due dei suoi figli e i suoi tanti problemi di salute. Nel 2017 le donò un rene per sopperire ai suoi problemi di insufficienza renale. I due hanno vissuto insieme la maggior parte della loro vita insieme nella loro lussuosa casa di Kusnacht, sul lago di Zurigo, fino alla morte di Tina Turner il 24 maggio 2023.