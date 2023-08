Massimiliano Gagliardi, chi è il figlio di Peppino Gagliardi: vita privata, carriera, età

Chi è Massimiliano Gagliardi, figlio di Peppino Gagliardi. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia del cantante napoletano, scomparso all’età di 83 anni il 9 agosto 2023.

Nato a Napoli il 21 ottobre 1973, Massimiliano Gagliardi ha 50 anni ed è il figlio di Peppino Gagliardi, cantante partenopeo celebre tra gli anni Sessanta e Settanta. È il primo dei tre figli dell’artista, con suo fratello Davide e sua sorella Lucia. Appassionato di musica come suo padre, ha scelto di seguire le sue orme diventando un pianista e cantautore. Studia pianoforte sin da piccolo e si diploma al Conservatorio di Napoli S. Pietro a Majella. Collabora con suo padre a molti progetti discografici e si esibisce spesso come concertista e pianista solista. In carriera Gagliardi scrive diversi brani ed arrangiamenti, alcuni in seguito proposti da Beppe Fiorello nel suo Viva Radio 2. Nel 2007 è uno dei finalisti del Musicultura Festival di Macerata, con il brano Ma che allegria.

Vita privata, cosa sappiamo su di lui?

Si sa molto poco circa la vita privata e familiare di Massimiliano Gagliardi. In occasione della morte del padre, scomparso il 9 agosto 2023, il pianista e i suoi fratelli hanno pubblicato un messaggio sul suo profilo Facebook: “Vorremmo ringraziare tutti gli amici di nostro padre, che siete voi. Papà vi ha amato tantissimo ed ha passato tutti i suoi giorni su questo computer per rimanere in contatto con tutti i suoi fans, che per lui erano come una famiglia. Oggi è volato lontano, con quei suoi occhi un po’ stanchi. Vogliamo regalare questi versi scritti di suo pugno e trovati nel suo quaderno degli appunti, sicuri che li avrebbe condivisi con tutti voi…prima o poi. Ciao Papà”.