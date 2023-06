Marracash e la sua vecchia storia con Elodie: “Mai più una storia così”

Il panorama musicale italiano non è fatto solo di singoli, video e album. Spesso racconta molte notizie “bollenti”, tra love story e relazioni segrete. Marracash è tornato a parlare della sua storia con Elodie, ormai conclusa già da due anni.

Una relazione che è stata spesso ripresa da fan e giornali.

Marracash, le sue parole dopo la storia con Elodie

Di tempo ne è passato, eppure le relazioni d’amore difficilmente si dimenticano. I motivi per cui si ricordano sono tanti: ci hanno formato, ci hanno ferito, ci hanno fatto scoprire il piacere di “vivere” e “amare” un’altra persona. In alcuni casi sono semplicemente un ricordo agrodolce.

Marracash, famoso rapper italiano, ha così ripreso il discorso legato alla storia con la sua ex fiamma, Elodie. intervistato su TikTok da Gianluca Gazzoli, ha ammonito duramente tutti coloro che ancora continuano a parlare del suo ultimo rapporto:

“Sono passati due anni da quando è finita la mia ultima storia e c’è ancora gente che me ne scrive e immagino anche a lei. È stata una storia che ha colpito tantissimo l’immaginario italiano. Quindi lo capisco, ma tutto questo non fa per me“.

Una storia duramente colpita a causa del gossip e che rimane ancora oggetto di discussione per molte persone, che sperano quasi che i due possano rimettersi insieme.

La love story ha avuto inizio nel 2019, mentre registravano il singolo Margarita. Un rapporto che ha trovato però poca strada, spegnendosi due anni dopo. La cantante è riuscita ad andare avanti e da diverso tempo ha reso pubblica la sua relazione con Andrea Iannone, con cui sembra si parli di convivenza.

Anche l’artista classe ’79 è riuscito a superare la cosa, ma in questo momento appare “felicemente libero”, concentrato sul suo percorso musicale.

