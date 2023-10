Fedez dimesso dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano dopo 8 giorni. Il cantante è uscito dall’ospedale assieme alla moglie Chiara Ferragni e si è anche fermato a parlare con i giornalisti.

Fedez dimesso dall’ospedale: “Grazie ai donatori di sangue e ai medici”

Fedez è stato dimesso dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove era stato ricoverato d’urgenza il 28 settembre per due ulcere che gli avevano provocato un’emorragia interna, seguita da un nuovo sanguinamento. I valori del sangue si sono stabilizzati e oggi i medici hanno dato il via libera per il suo ritorno a casa, dove continuerà la sua degenza. Avrà bisogno di un periodo di riposo, ma comunque è uscito dall’ospedale assieme alla moglie ringraziando tutto il personale medico.

I ringraziamenti di Fedez

Al momento dell’uscita dall’ospedale con Fedez c’erano Chiara Ferragni e il padre Franco Lucia. Il rapper si è fermato con i giornalisti dicendo poche ma significative parole: “Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue – ha detto – Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo, perché senza i donatori di oggi non sarei qui”. Successivamente, ha poi detto: “Ringrazio anche mia moglie, che mi è stata accanto in tutti questi giorni”.