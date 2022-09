La costa Pontina è stata travolta da una terribile tromba d’aria nel pomeriggio di oggi, 29 settembre, quando sono caduti numerosi alberi tra Sabaudia e Terracina

Tromba d’aria nella costa Pontina: disagi e alberi caduti

Tromba d’aria nella costa Pontina ha provocato nuovi disagi e diversi alberi sono caduti. Una strada è stata chiusa al traffico. la Migliara 56, e i soccorritori stanno già lavorando per portare aiuto alle persone in difficoltà.

La tromba d’aria, quindi, ha addirittura scoperchiato il tetto di un’azienda e distrutto serre e anche la viabilità ha subito conseguenze sul traffico. Lo dimostra anche il fatto che il traffico sulla strada statale Pontina, la 148, è stato deviato e la tromba d’aria ha generato preoccupazione nei confronti dei conducenti che si trovavano all’interno dei mezzi di trasporto.

Soccorsi ancora al lavoro

I soccorsi sono ancora al lavoro per ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza persone e cose: al momento non si conosce con esattezza quale siano state le conseguenze del cattivo tempo e ancora non si hanno informazioni precise circa anche i feriti.