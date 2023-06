Mario Colamarino, chi è il portavoce del Roma Pride: “Nulla di cui scusarci”

Chi è Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride e Presidente del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli. L’attivista LGBTQ+ ha risposto alle parole del Governatore della Regione Lazio Francesco Rocca dopo la revoca del patrocinio al Pride: “Nessuna manipolazione, non ci saranno scuse”.

Chi è Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride: “Non ci saranno scuse”

Mario Colamarino è un giurista, imprenditore e attivista, portavoce del Roma Pride e Presidente del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, uno delle più influenti associazioni LGBTQ+ in Italia. Il suo nome è finito al centro della polemica riguardo la revoca del patrocinio della Regione Lazio al Pride 2023. Il Governatore della Regione Francesco Rocca ha infatti dichiarato di esser pronto a tornare sui suoi passi in cambio delle scuse di Colamarino: “Chieda scusa per la strumentalizzazione e la manipolazione, e immediatamente ridaremo il patrocinio. Ma non c’è spazio di mediazione per l’utero in affitto. Il gay pride dovrebbe essere la festa di tutti, io mi ero raccomandato di non rivendicare posizioni che potessero essere lesive della morale comune”.

La risposta del portavoce del Roma Pride è gelida e concisa: “Chiaramente non ci sarà nessuna scusa rispetto alle affermazioni di Rocca da parte del Roma Pride. Nessuno ha manipolato nessuno. Abbiamo solo fatto una richiesta formale alla Regione Lazio e loro hanno risposto con la concessione a titolo gratuito del patrocinio. Non c’è stata un’interlocuzione precedente. Forse probabilmente dovevano un po’ capire e conoscere quali erano le nostre istanze, che poi sono le stesse da anni, prima di accordare il patrocinio”. Un pensiero ribadito anche sul profilo Instagram di Colamarino: “Nessuna scusa. La Regione Lazio si assuma le sue responsabilità. Le scuse le dovete fare voi a noi!”.

View this post on Instagram A post shared by Mario Colamarino (@m.colax)

La rielezione nel 2021: “Adozioni per tutte e tutti, single compresi”

Da anni impegnato nel mondo dell’attivismo, Mario Colamarino è il portavoce del Roma Pride dal novembre del 2021 ed è al suo secondo mandato come Presidente del Circolo Mario Mieli, che aveva già guidato dal 2015 al 2017. In un’intervista concessa a Gay.it in seguito alla sua rielezione, Colamarino ha affermato che quella delle adozioni è una delle battaglie fondamentali per la comunità LGBTQ+: “Adozioni per tutte e tutti, single compresi. È arrivato il momento, vedo famiglie arcobaleno che anche in situazioni dove ci sono stati riconoscimenti hanno difficoltà nella vita di tutti i giorni. Tutti questi bambini devono avere riconoscimento completo”.