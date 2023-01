Mariangela Melato, chi era l’attrice ed ex fiamma di Renzo Arbore: figli, amori, causa morte

Chi era Mariangela Melato, celebre attrice anni Settanta ed ex compagna di Renzo Arbore. L’amatissima interprete ha lasciato un vuoto nel cuore degli italiani dopo la sua morte nel 2013. Scopriamo qualcosa di più sulla sua carriera, sui suoi amori e sulla sua vita.

Chi era Mariangela Melato: vita privata, carriera e causa morte dell’attrice anni Settanta

Nata a Milano il 19 settembre 1941, Mariangela Melato era una celebre attrice, molto nota soprattutto a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta.

In molti la ricordano anche per la sua lunga storia d’amore con Renzo Arbore. Formatasi come attrice sotto la tutela di Esperia Sperani, fa il suo esordio a teatro negli anni Sessanta, lavorando con Dario Fo, Fantasio Piccoli e Luchino Visconti.

Trova il successo al cinema negli anni Settanta, quando prende parte a una serie di film di successo, sia drammatici che comici. Nel corso della sua carriera ha conquistato moltissimi premi e riconoscimenti.

Vince quattro David di Donatello come Miglior Attrice: il primo nel 1974 per La poliziotta, poi nel 1976 con Caro Michele, nel 1977 con Il gatto e infine nel 1981 con Aiutami a sognare. Ottiene inoltre ben quattro Nastri d’Argento per la Miglior Attrice, due Globi d’Oro, un Ciak d’Oro e molti altri premi in ambito teatrale. Tra i suoi film più amati ricordiamo anche Mimì metallurgico ferito nell’onore, Film d’amore e d’anarchia, Per grazia ricevuta, Casotto, I giorni cantati e Vieni via con me.

Mariangela Melato muore l’11 gennaio 2013, all’età di 71 anni, a causa di un tumore al pancreas di cui soffriva da molto tempo. Intervistata dal settimanale Dipiù, sua sorella Anna Melato ha parlato della sua lotta con la malattia: “Si era ripresa benissimo, con la sua solita forza carattere. Dopo essere stata sottoposta a un intervento chirurgico durato dodici ore, aveva voglia di ricominciare subito a lavorare, perché amava immensamente recitare.

Il male è ricomparso. Negli ultimi due giorni, prima di andarsene, mi ripeteva: ‘Anna, mi sento stanca, molto stanca’. E non mi parlava più del debutto. Un brutto segno. Come se quella prostrazione, più mentale che fisica, le avesse fatto perdere tutto l’entusiasmo di cui era piena”.

Vita privata: figli, amori, Renzo Arbore

Nel corso della sua vita Mariangela Melato non si è mai sposata e non ha mai avuto figli. Una scelta che ha poi rimpianto, come ha raccontato sua sorella Anna a Famiglia Cristiana: “Sul fatto di non aver avuto figli negli ultimi tempi aveva dei rimpianti.

Ai miei due figli, Giacomo e Federico, che hanno 7 anni di differenza fra loro, era molto attaccata, come se fossero suoi “. L’attrice è stata per molti anni la compagna del cantautore e presentatore Renzo Arbore, con il quale a condiviso un amore molto profondo. I due si fidanzarono negli anni Settanta, salvo poi lasciarsi quando Arbore iniziò una relazione con Mara Venier. Tra i due si riaccende l’amore diversi anni dopo, nel 2007: i due restano insieme fino al giorno della morte di Mariangela.

Ancora oggi Renzo Arbore la ricorda con grande affetto, come racconta a Repubblica: “Non è facile raccontare Mariangela e non lo dico perché l’ho amata fino all’ultimo. Mariangela era ricca di grazia, ha saputo perfino morire con grazia. Eravamo come due anime sintonizzate sulla stessa lunghezza d’onda. E anche nel lungo periodo della separazione non è venuto meno un legame magico. Io giravo per il mondo e dicevo: questo piacerebbe a Mariangela, lo compro per lei.

E Mariangela faceva lo stesso con me. Una complicità inimmaginabile. Poi ci siamo ritrovati”.