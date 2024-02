I nuovi incontri alla Centrale dell’Acqua di MM: da Perlasca a Boccaletti

A pochi giorni dalla Giornata della Memoria, la Centrale dell’Acqua di MM ospiterà il racconto della straordinaria vicenda di Giorgio Perlasca attraverso le parole del figlio Franco.

Passato, presente e futuro si intrecceranno in una serie di incontri a ingresso libero al museo di piazza Diocleziano: da cosa possiamo fare per cambiare il pianeta, passando per la storia della costruzione del sistema fognario e acquedottistico di Milano, fino all’incontro con Giulio Boccaletti del Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici.

Lunedì 12 febbraio alle ore 18 “L’insostenibile bellezza della biodiversità”: una serata col biologo Maurizio Casiraghi. Insegnante di zoologia ed evoluzione all’Università di Milano-Bicocca, dove è anche Prorettore alla didattica, discuterà di come possiamo cambiare il nostro atteggiamento verso il pianeta e chi lo abita.

Giovedì 15 febbraio alle ore 18 “Acqua ed energia. La rivoluzione di fine ‘800 a Milano”: incontro con l’ingegnere Maurizio Brown e con Flavio Battista, presidente della Fondazione Pasquale Battista, che racconteranno la trasformazione della città alla fine del XIX secolo.

Mercoledì 21 febbraio alle ore 18 in programma “Acqua, un impegno civile” con Giulio Boccaletti, docente di strategia e sostenibilità a Oxford e direttore scientifico del Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici. Già ricercatore al MIT di Boston. Si parlerà dell’importanza della risorsa idrica alla luce degli eventi degli ultimi anni: dalle siccità sempre più lunghe alle alluvioni distruttive.

Venerdì 23 febbraio alle ore 18 “Giorgio Perlasca, il magnifico impostore” incontro con Franco Perlasca, che ripercorrerà la straordinaria vicenda del padre che, pressoché da solo, nell’inverno del 1944-1945 a Budapest riuscì a salvare dallo sterminio nazista migliaia di ungheresi di religione ebraica inventandosi un ruolo, quello di Console spagnolo, lui che non era né diplomatico né spagnolo.

Gli appuntamenti saranno in presenza e a ingresso libero fino a esaurimento posti, mentre gli incontri del 12, 21 e 23 febbraio saranno trasmessi anche in diretta streaming sui canali social di MM (YouTube, Linkedin, Facebook – Centrale dell’Acqua Milano).

Informazioni e programma su www.centraleacquamilano.it.