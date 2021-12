Messe di Natale e Santo Stefano: tutte le dirette tv

Messe di Natale e Santo Stefano: ecco le informazioni per seguire le celebrazioni in diretta tv e in streaming

Natale e Santo Stefano sono due giorni importantissimi per la cristianità e non mancheranno in tutta Italia le messe anche in diretta tv. Ecco l’elenco delle messe di Natale e Santo Stefano che si potranno seguire sul piccolo schermo che si terranno nelle parrocchie più conosciute.

Venerdì 24 dicembre

Ore 18

Assisi, Santa Maria degli Angeli: Celebrazione eucaristica nella Vigilia del Natale in diretta su https://www.porziuncola.org/web-tv.html.

Santuario di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari: Messa in diretta streaming su : Messa in diretta streaming su https://bonaria.eu

Diocesi di Milano: dalla chiesa di Santa Maria Assunta in Guanzate la Messa sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Comunità Pastorale San Benedetto Abate | Facebook e sul canale YouTube della Comunità Pastorale San Benedetto – YouTube

Ore 19.30

Su Tv2000: in diretta dalla Basilica di San Pietro la Messa di Natale celebrata da papa Francesco .

Ore 21

Dal Sermig di Torino la Messa della Notte di Natale con l’arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia. Diretta streaming su https://www.youtube.com/watch?v=zAkURmQMtwk



Diocesi di Milano: dalla chiesa di Sant’Agata in Bulgarograsso la Messa in rito ambrosiano in diretta streaming sulla pagina Facebook della Comunità Pastorale San Benedetto Abate | Facebook e sul canale YouTube della Comunità Pastorale San Benedetto – YouTube

Ore 21.15

Santuario di Loreto: Veglia e, alle 22, Messa in diretta su https://www.youtube.com/channel/UCT9uLSAfEfqgXbArvYyHzQg?view_as=subscriber e sul portale del santuario www.santuarioloreto.va, sezione Diretta Tv.

Ore 22

Strà, Alta Val Tidone (Piacenza): dal Santuario della Beata Vergine Madre delle Genti la Messa della Notte di Natale sarà visibile da questo link https://www.youtube.com/channel/UC5Y79huwWML6YGOcLSc5SFA

Ore 23

Dal Duomo di Milano la Veglia e la Messa nella Notte di Natale presiedute dall’arcivescovo Mario Delpini saranno visibili in diretta su Chiesa Tv (digitale terrestre territoriale: canale 195), e in streaming sul portale www.chiesadimilano.it e sul canale YouTube dell’Arcidiocesi.

(Dalle 22.30 su Chiesa Tv: Speciale La Chiesa nella Città)



Ore 23.30

Ad Assisi, nella basilica di Santa Maria degli Angeli, la messa della “Notte del Natale” e Canto della “Kalenda” sarà visibile in diretta su https://www.porziuncola.org/web-tv.html.



Ore 24

Dalla Basilica di Santa Rita a Cascia la Messa della Notte di Natale presieduta dal parroco di Cascia don Canzio Scarabottini. Diretta streaming su https://www.youtube.com/watch?v=mS-J_yMFwZk

Da Lecco, diocesi di Milano, la celebrazione sarà possibile seguirla in diretta televisiva su Unica Tv (canale 12 e 193 digitale terrestre, diffusione regionale) e in streaming sul canale YouTube LeccoCentro (https://www.youtube.com/channel/UCnVJ3UeDZotfNEv33YSG2YA) e sul sito www.leccocentro.it

Santuario della Guardia, Genova: diretta streaming della Messa su http://www.santuarioguardia.it/diretta-live-dal-santuario/

Sabato 25 dicembre, Natale

Di seguito le principali messe di Natale che si potranno seguire in Tv e in diretta streaming.

Ore 7

Su Tv2000 (canale 28 digitale terrestre e 157 Sky) la Messa in diretta dal Santuario di San Giuseppe a San Giuseppe Vesuviano (Napoli).

Ore 8

Santuario della Guardia, Genova: diretta streaming della Messa su http://www.santuarioguardia.it/diretta-live-dal-santuario/. Altre Messe: ore 10, 11, 12 e 17.

Ore 8.30

Su Tv2000 la Messa in diretta dal Santuario di San Giuseppe a San Giuseppe Vesuviano (Napoli).

Dal Santuario della Consolata, patrona della diocesi di Torino, Messa in diretta streaming su www.laconsolata.org attraverso il canale YouTube del Santuario. Altre Messe in diretta: ore 10, 11.30, 16, 18 e 19.30.

Ore 9.30

Torino, Basilica di Maria Ausiliatrice, Casa Madre dei Salesiani, dove si venerano le spoglie di don Bosco: Messa in diretta su Rete 7 (canale 12 del digitale terrestre o su www.rete7.cloud)

Ore 10

Santuario di Loreto: Messa in diretta su https://www.youtube.com/channel/UCT9uLSAfEfqgXbArvYyHzQg?view_as=subscriber (anche in tv su Telepace al canale 515 di Sky e in streaming su https://www.telepace.it/diretta/) e sul portale del santuario www.santuarioloreto.va, sezione Diretta Tv.

Da Lecco, diocesi di Milano, la diretta della Messa dalla Basilica di San Nicolò celebrata dal prevosto don Davide Milani. Diretta televisiva su Unica Tv (canale 12 e 193 digitale terrestre, diffusione regionale) e in streaming sul canale YouTube LeccoCentro (https://www.youtube.com/channel/UCnVJ3UeDZotfNEv33YSG2YA) e sul sito www.leccocentro.it

Santuario di Santa Maria di Caravaggio a Milano: la Messa in diretta su https://www.youtube.com/c/ParrocchiaSantaMariadiCaravaggioMilano

Ore 10.30

Torino, Parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia: la Messa in diretta su https://www.youtube.com/channel/UCVHC3_Za5sNUg2e_6cmTtjg (accesso anche dal sito del Santuario)

Comunità pastorale San Benedetto Abate: dalla chiesa di Sant’Agata in Bulgarograsso (Diocesi di Milano) la Messa in rito ambrosiano in diretta streaming su Facebook Comunità Pastorale San Benedetto Abate | Facebook e YouTube Comunità Pastorale San Benedetto – YouTube.

Ore 11

Raiuno: la Messa in diretta dalla Basilica Santa Maria in Domnica alla Navicella in Roma, con la regia di padre Gianni Epifani e il commento di Simona De Santis.



Dal Duomo di Milano il Pontificale nel Giorno di Natale presieduto dall’arcivescovo Mario Delpini. Diretta su Chiesa Tv (digitale terrestre canale 195, a diffusione regionale) e in streaming sul portale diocesano www.chiesadimilano.it e sul canale YouTube dell’Arcidiocesi ambrosiana.

11.30

Assisi, Santa Maria degli Angeli: Messa in diretta su https://www.porziuncola.org/web-tv.html. Altre Messe alle ore 7, 8.30, 16 e 18.

Ore 12

RaiUno e Tv2000: in diretta da piazza San Pietro l’Angelus e la Benedizione Urbi et Orbi di papa Francesco

Ore 16

Assisi, Santa Maria degli Angeli: Messa in diretta su https://www.porziuncola.org/web-tv.html. Altre Messe alle ore 7, 8.30, 11.30 e 18.

Ore 17

Cascia, Basilica di Santa Rita: la Messa presieduta dal rettore padre Luciano De Michieli e concelebrata dal parroco di Cascia. Anima la liturgia la Corale Santa Rita. Al termine il canto dei Vespri. Diretta streaming su https://www.youtube.com/watch?v=pS1y1o0j5d0

Ore 18

Padova, Basilica di Sant’Antonio: la Messa in diretta su https://www.santantonio.org/it/live-streaming.

Santo Stefano, 26 dicembre

Ore 7

Su Tv2000 (canale 28 digitale terrestre e 157 Sky) la Messa in diretta dal Santuario di San Giuseppe a San Giuseppe Vesuviano (Napoli).

Ore 10

Canale 5: la Messa in diretta dal Santuario di San Giuseppe in San Giuseppe Vesuviano.



Santuario di Loreto: Messa in diretta su https://www.youtube.com/channel/UCT9uLSAfEfqgXbArvYyHzQg?view_as=subscriber (anche in tv su Telepace al canale 515 di Sky e in streaming su https://www.telepace.it/diretta/) e sul portale del santuario www.santuarioloreto.va, sezione Diretta Tv.

Ore 10.30

Torino, Parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia: la Messa in diretta su https://www.youtube.com/channel/UCVHC3_Za5sNUg2e_6cmTtjg (accesso anche dal sito del Santuario)

Ore 11

Raiuno: la Messa in diretta dalla Basilica Santa Maria in Domnica alla Navicella in Roma, con la regia di padre Gianni Epifani e il commento di Simona De Santis.

Dal Santuario della Spogliazione di Assisi, dove sono custodite le spoglie mortali del beato Carlo Acutis, la Messa

in diretta sul portale di Maria Vision in streaming su https://www.mariavision.it/maria-vision-italia. Padova, Basilica di Sant’Antonio: la Messa in diretta su https://www.santantonio.org/it/live-streaming. Altra Messa alle ore 18.



11.30