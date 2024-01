Britney Spears, addio alla musica: cosa fa oggi la cantante

Britney Spears ha chiarito il suo addio alla musica e di volersi concentrare su altro: la cantante, dunque, ha voluti evidenziare di non aver nessuna intenzione di voler tornare sul palcoscenico mondiale della musica.

Britney Spears, addio alla musica

“Non ci sarà nessun nuovo album. Ho chiuso con la musica”, sono le parole di Britney Spears che ha annunciato così il suo addio alla musica e lo ha fatto intervenendo sui suoi canali social di Instagram. Dunque, un annuncio che in realtà suona più come risposta a chi le chiedeva di tornare dopo un duetto con Sir Elton John che aveva segnato il ritorno della Spears alla musica dopo una pausa di sei anni.

Cosa fa oggi la cantante

“Giusto per essere chiari, la maggior parte delle notizie sono spazzatura!!! Continuano a dire che mi rivolgerò a persone a caso per fare un nuovo album… Non tornerò mai più nell’industria musicale!!!”, ha detto la cantante.

“Per quelli di voi che hanno letto il mio libro, ci sono tantissime cose che non sapete su di me… ho scritto più di 20 canzoni per altre persone negli ultimi due anni!!! Sono un ghostwriter e sinceramente mi diverto così!!!”. Infine, si legge sempre nel suo post social: “Portare avanti la mia carriera musicale non è il mio obiettivo in questo momento. E’ tempo per me di non essere qualcuno che gli altri vogliono; è ora di ritrovare davvero me stessa”.