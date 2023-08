Daisy Osakue, chi è l’atleta azzurra del lancio del disco: dalle vittorie all’aggressione ricevuta a Moncalieri

Daisy Osakue è un’atleta italiana, in finale ai mondiali di atletica di Budapest nella specialità del lancio del disco. Vediamo meglio chi è.

Daisy Osakue, chi è

Daisy Osakue, atleta azzurra specializzata nel lancio del disco, è nata a Torino il 16 gennaio 1996. Discobola, è stata medaglia d’oro nel lancio del disco alle Universiadi 2019 ed è detentrice del record nazionale della specialità. Nata da genitori emigrati in Italia, è cresciuta in una famiglia amante dello sport. Ottenuta la cittadinanza italiana al 18esimo anno di età, nell’inverno del 2014, inizia poi a gareggiare per rappresentare l’Italia ed è considerata uno dei talenti più importanti dell’atletica italiana.

Carriera

A partire dal 2018 in poi il talento di Daisy inizia ad emergere sempre più. Nell’aprile 2018, gareggiando, porta il suo personale a 59,72 m, record italiano under 23 e quarta miglior prestazione di sempre tra le discobole italiane. Il 2019, per lei, è però l’anno della svolta. Il 15 marzo ad Abilene, nel Texas, sfonda per la prima volta il muro dei 60 metri con un lancio a 60,04 m; quindici giorni più tardi apporta una piccola miglioria al suo record (60,13 m), ma è il 25 aprile che, nel meeting Oliver Jackson Twilight Open sempre ad Abilene, fa segnare la seconda miglior prestazione italiana di sempre, migliorando di oltre un metro e mezzo il suo primato portandolo a 61,35 m, misura che le garantisce la partecipazione ai successivi Mondiali di Doha, dove però esce solo con un 20° posto.

Il 9 luglio dello stesso anno conquista la medaglia d’oro nel lancio del disco alle Universiadi di Napoli, stabilendo il suo nuovo primato personale con la misura di 61,69 m.

Giochi olimpici a Tokyo

Il 31 luglio 2021 prende parte ai suoi primi Giochi olimpici a Tokyo, dove eguaglia il record italiano di Agnese Maffeis lanciando il disco a 63,66 metri. Un risultato che, però, non basta per aspirare ad una medaglia.

I mondiali di Budapest 2023

Daisy Osakue è riuscita ad entrare in finale della sua specialità ai mondiali di atletica a Budapest.

L’aggressione ricevuta a Moncalieri

Il 29 luglio 2018, l’atleta azzurra è stata vittima di un’aggressione a Moncalieri, venendo colpita al volto da un uovo lanciato da un’auto in corsa; medicata all’ospedale oftalmico di Torino, le è stata riscontrata un’abrasione alla cornea.