Mare Fuori 4 si fa: uscita e quando iniziano le riprese della serie tv di Rai 2

Mare Fuori 4 si farà e su questo ormai non ci sono più dubbi. Dopo la fine della terza stagione, tra poco inizieranno le riprese delle prossime puntate. Ecco quando potrebbero andare in onda e chi sicuramente ci sarà nel cast.

Mare Fuori 4 si fa: uscita

Dal 15 febbraio su Rai 2 è andata in onda la terza stagione della serie tv Mare Fuori. Tuttavia, si parla già della prossima stagione della serie tv evento. La quarta stagione ci sarà ed è stata anche confermata. L’arrivo della prossima stagione è stato già inserito nel palinsesto del 2024 e potrebbe andare in onda su Rai 2 probabilmente verso il mese di febbraio.

Quando iniziano le riprese della serie tv di Rai 2

Le riprese della quarta stagione inizieranno nel mese di maggio, dunque non tra molto tempo. Ludovica Coscione ha confermato su TikTok che le riprese della quarta stagione inizieranno tra pochissimo. L’attrice è pronta per tornare a vestire i panni di Teresa e ha sottolineato: “Io personalmente ancora non ho le sceneggiature, però a maggio iniziamo le riprese della quarta stagione”. Inoltre, il regista Silvestrini ha condiviso alcuni spoiler su Instagram: “Credo che vi meritiate di sapere che nella prossima stagione… Rosa ci sarà!”, ha scritto sui social Silvestrini.

