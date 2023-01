Chi è Pierfrancesco Majorino, candidato governatore del centrosinistra in Lombardia

Pierfrancesco Majorino è un politico, candidato dal centrosinistra (in alleanza con il m5s) a diventare governatore della regione Lombardia

Pierfrancesco Majorino è un politico e scrittore italiano, europarlamentare per il Partito Democratico dal 2019 e candidato dal centrosinistra (in alleanza con il m5s) a diventare governatore della regione Lombardia per le elezioni del 2023. Conosciamo meglio lo sfidante di Attilio Fontana e Letizia Moratti.

Nel partito Democratico si è sempre distinto per essere schierato con l’ala più a sinistra del partito.

Chi è Pierfrancesco Majorino

Pierfrancesco Majorino, nato il 14 maggio 1973, ha 49 anni ed è stato l’Assessore alle Politiche sociali, alla salute, ai diritti del Comune nella Giunta guidata da Giuliano Pisapia (dal 2011 al 2016) e poi nella Giunta guidata da Beppe Sala (dal 2016).

In politica è stato attivo fin dal 1994, quando fino al 1998 ha ricoperto il ruolo di Presidente nazionale dell’Unione degli Studenti e della Rete Studentesca. Nel 1998 è stato nominato Consigliere del Dipartimento Affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, incarico che gli ha aperto la strada per incarichi politici sempre più importanti. Nel 2004 è stato eletto segretario cittadino dei Democratici di Sinistra, carica che ha svolto fino al 2007 mentre nel 2006 è stato eletto in Consiglio comunale nella lista dell’Ulivo.

Nel 2008 è stato nominato capogruppo del Partito Democratico, assumendo la guida del gruppo di opposizione fino alla fine della consiliatura.

L’approdo al parlamento Ue

Majorino, a partire dal 2019, è stato eletto parlamentare europeo e si è impegnato contro la povertà e le disuguaglianze globali e il rispetto dei diritti umani.

È attualmente stato scelto dal partito democratico a sfidare Attilio Fontana (lega) per diventare governatore della regione Lombardia.