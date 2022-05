Marco Mengoni con le stampelle a Le Iene: cos’è successo al cantante?

Marco Mengoni con le stampelle nell’ultima puntata de Le Iene. Ha destato tanta preoccupazione e sui social sono partite discussioni per spiegare cosa possa essere accaduto all’artista.

Marco Mengoni con le stampelle a Le Iene

Marco Mengoni è stato ospite del programma de Le Iene. Ha portato nel programma di Italia 1 il suo ultimo singolo: No Stress. Tuttavia, al centro delle discussioni sui social è balzato un particolare. Mengoni si è presentato con le stampelle.

Dopo aver cantato il brano, la conduttrice Belen Rodriguez ha infatti raggiunto l’artista con una stampella in mano, consegnandogliela. Questo particolare ovviamente ha preoccupato i milioni di fan del cantante che sui social non aveva dato traccia della stampella. Dunque, è stata per tutti una sorpresa.

Cos’è successo al cantante?

Ironicamente Mengoni ha cercato di dire cosa gli fosse accaduto. Tuttavia, il cantante ha spiegato cosa è successo senza però entrare nei dettagli: “Ho fatto un piccolo incidente, credevo fosse una contusione e invece no.

Se n’è andato il crociato. E niente, pian piano mi rimetto a posto”.

In molti sono preoccupati e hanno arricchito la discussione sui social anche perché l‘artista è pronto al tour che lo porterà in giro per l’Italia e che vedrà come tappe anche l’Olimpico di Roma e poi San Siro.