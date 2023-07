Marco Mengoni a Bologna: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Prossime date e tappe del tour

Marco Mengoni a Bologna si esibisce in concerto in occasione del suo tour che è iniziato da Bibione a Venezia.

Marco Mengoni a Bologna: il cantante continua il suo tour in giro per le città italiane. Nella prima serata del mese di luglio, è di scena nella città romagnola con i biglietti ancora disponibili. Ecco, invece, dove sarà nelle prossime settimane.

Marco Mengoni a Bologna: scaletta delle canzoni

Marco Mengoni si esibisce in concerto a Bologna allo stadio Dall’Ara nella serata di sabato 1 luglio 2023 per quella che è la data zero del nuovo tour dell’artista. Ecco di seguito la scaletta delle canzoni che l’artista porta sul palco:

Cambia un uomo

Esseri umani

No stress

Voglio

Muhammad Alì

Psycho Killer

Credimi ancora

Mi fiderò

Tutti i miei ricordi

Luce

Proteggiti da me

Una canzone triste

Parole in circolo

L’essenziale

In città

Sai che

Hola

Ti ho voluto bene veramente

Duemila volte

Guerriero

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Ancora una volta

Buona Vita

I biglietti del concerto con prossime date e tappe del tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Quella di Bibione è stata la data zero del tour dell’artista che poi ha iniziato a giare l’Italia. Ecco dove sarà nelle prossime settimane:

5 luglio 2023 Torino, Stadio Olimpico

8 luglio 2023 Milano, Stadio San Siro

15 luglio 2023 Roma, Circo Massimo

