Salario minimo, petizione online lanciata dalle opposizioni. La Meloni risponde: “Così si abbassano più stipendi”

Salario minimo, le opposizioni hanno lanciato online una petizione per mettere ancora di più pressione al governo. Tuttavia, la premier Meloni non sembra preoccupata, anzi attacca ed evidenzia come la mossa delle opposizioni non sia una buona cosa.

Salario minimo, petizione online lanciata dalle opposizioni

Le opposizioni hanno lanciato una petizione online sul salario minimo. “Se pensi anche tu che in Italia bisogna fissare un salario minimo, mettici una firma!”. Così il Pd sui suoi account social ufficiali ha invitato i sostenitori a firmare la petizione unitaria, con le altre opposizioni (a eccezione di Italia Viva), per la proposta di legge sul salario minimo. “Dopo mesi di battaglia in Parlamento e fuori – ha scritto il Pd -, siamo andati al confronto con il governo a difendere e spiegare la nostra proposta sul salario minimo, ma la destra frena, prende tempo e non ha nessuna proposta alternativa. Tre milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori sono poveri anche se lavorano. Non possono aspettare”.

“La proposta di legge unitaria delle opposizioni – ha spiegato il Pd – fa due cose fondamentali e riguarda dipendenti e autonomi: 1. rafforza la contrattazione collettiva, perché fa valere verso tutte le lavoratrici e i lavoratori di un settore la retribuzione complessiva prevista dal contratto collettivo firmato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative: in questo modo si contrastano i contratti pirata. 2. Fissa una soglia di 9 euro lordi all’ora come minimo tabellare, sotto la quale nemmeno la contrattazione collettiva può scendere. Altrimenti non è lavoro ma sfruttamento. Abbiamo bisogno del vostro supporto per farla passare in Parlamento. È semplice, è immediato, basta firmare la petizione online al sito salariomininosubito.it o nei banchetti che allestiremo nelle piazze e alle Feste dell’Unità”.

Se pensi anche tu che in Italia sia necessario fissare un #salariominimo, mettici una firma!

La Meloni risponde: “Così si abbassano più stipendi”

Giorgia Meloni in alcune interviste di queste ore risponde così alle opposizioni sul salario minimo: “io il mandato al Cnel lo do lo stesso. Poi vediamo cosa esce. Mi ha colpito anche che nella proposta di legge della sinistra è previsto un fondo per gli imprenditori che dovranno aumentare i salari. Giusto. Ma non immaginano una copertura e dicono che questa dipende dal governo. Curioso, no? A casa mia si chiama gioco del cerino”.

Inoltre, secondo la premier “per paradosso il salario minimo rischia di migliorare la retribuzione a un numero di lavoratori inferiore rispetto a quelli a cui viene abbassata. Quando dico questo, la sinistra risponde che sta raccogliendo le firme. Va bene così. Ho qualche dubbio su chi voglia davvero combattere il lavoro povero”.