La seconda edizione di “Maratea – Il richiamo del mare” dal 29 maggio al 2 giugno

Dal 29 maggio al 2 giugno torna per la seconda edizione “Maratea – Il richiamo del mare”, evento dedicato al kayak da mare, al trekking e agli sport acquatici. A Maratea si riuniranno centinaia di appassionati da tutta Italia alla scoperta dei luoghi più suggestivi della costa tirrenica della Basilicata. Per 5 giorni, il Village al Campeggio di Castrocucco e il Camp diffuso su tutto il territorio, la festa al porto di Maratea e le attività off faranno diventare la costa tirrenica della Basilicata teatro di escursioni, esplorazioni e attività didattiche per esperti e appassionati di kayak da mare, di trekking e sport acquatici come la marcia acquatica, fitwalking anche per chi è alla prima esperienza.

Momento culminante della settimana: sabato 31 maggio il Porto di Maratea la mattino vedrà la partenza della Millegradini, la passeggiata fino al Cristo Redentore e nel pomeriggio teatro di laboratori, racconti dedicati al trekking, esibizioni di kayak, proiezioni e premiazione dei partecipanti.

Partecipano e contribuiscono a questa edizione il Comune di Maratea, la Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK), la Federazione Italiana Escursionismo (FIE), l’Unione Italiana Sport per tutti (UISP), Lega Navale Italiana sezione di Maratea, Legambiente Maratea.

Come iscriversi a “Maratea – Il richiamo del mare”

Le iscrizioni sono aperte da oggi e sino al 15 maggio contattando la mail [email protected] e il numero di telefono 375/7723896. La quota di partecipazione di 30 euro include l’aperitivo di benvenuto, lo zaino con i gadget e il programma, la partecipazione all’evento al Porto, la partecipazione gratuita a tutte le attività di trekking per i soci FIE e a tutte le attività di kayak per i soci Sottocosta, accesso alla scontistica presso hotel e ristoranti convenzionati con l’evento.