“Maratea: destinazione 2026” – L’ultima tappa a Potenza giovedì 29 febbraio

Quarto e ultimo appuntamento giovedì 29 febbraio alle 17:30 presso la Galleria Civica – Palazzo Loffredo a Potenza per il tour Maratea: destinazione 2026.

È stato un autentico viaggio attraverso l’Italia, partito da Maratea il 27 gennaio e approdato a Milano e a Roma per raccontare una candidatura collettiva, quella della Perla del Tirreno tra le dieci finaliste a Capitale Italiana della Cultura 2026, in avvicinamento all’audizione che si terrà il 5 marzo presso il Ministero.

La tappa di Potenza sarà l’occasione per confrontarsi su un progetto ambizioso e innovativo, che ha visto nella realizzazione di reti e alleanze il suo cardine. Alla Galleria Civica – Palazzo Loffredo si presenteranno infatti i Comuni lucani, che insieme alla Regione, all’APT Basilicata, alle Università, alle Fondazioni e alle imprese hanno costruito un modello di candidatura diffusa e partecipata fatta di reti istituzionali, accademiche, culturali e creative, con la partecipazione delle realtà imprenditoriali.

Maratea 2026: i relatori della tappa di Potenza

Per i saluti istituzionali si alterneranno Mario Guarente, Sindaco di Potenza, Cosimo Latronico, Assessore Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, Antonio Nicoletti, Direttore APT della Regione Basilicata, Christian Giordano, Presidente Provincia Potenza, Piero Marrese, Presidente Provincia Matera, Domenico Bennardi, Sindaco di Matera e Presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019, Daniele Stoppelli, Sindaco Comune di Maratea, Antonio Rubino, Sindaco Comune di Moliterno, Stefania D’Ottavio, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Potenza, Franco Muscolino, Presidente Gal Cittadella del Sapere , Caterina Salvia Presidente Gal Percorsi, Nicola Vertone Presidente Gal Lucus, Angelo Zizzamia Presidente Gal Start 2020, Luigi De Lorenzo Presidente Gal Lucania Interiore, Valentina Trotta, Assessore Turismo del Comune di Maratea

“Maratea 2026 Capitale delle Alleanze” sarà al centro degli interventi di Stefano Rolando, Presidente della Fondazione Nitti e del comitato Maratea 2026, Pepi Romaniello, Direttore Generale Cultura Potenza, Nicola Cavallo, Prorettore Unibas, Stefano Murciano, Responsabile marketing Rossini Opera Festival, Chiara Rizzi, Docente Unibas, Simona Bonito, Consigliera Pari Opportunità Provincia di Potenza, Annalisa Percoco, Ricercatrice Fondazione Eni Enrico Mattei ,Cinthia Bianconi, Presidente Fondazione Olivetti, Luigi Catalani, Direttore Biblioteca Nazionale di Potenza

A parlare di “Maratea 2026 Capitale delle Comunità” saranno Francesco Somma, Presidente Confindustria Basilicata, Francesco D’Alema, Vicepresidente Confindustria Basilicata, Raffaele Vitulli, Presidente Cluster Basilicata Creativa, Antonio Colangelo, Presidente Cluster Lucano dell’Aerospazio, Ida Leone, Vicepresidente Cluster Energia Basilicata, Domenico Lazazzera, Presidente Cluster Lucano di Bioeconomia, Andrea Bernardo, Presidente Anci Basilicata, Giulio Traietta, Coordinatore Anci Giovani Basilicata, Luigi Scaglione, Presidente Centro Studi Internazionali Lucani nel Mondo, Vito Sabia, Presidente Unpli Basilicata.

Maratea porta sul Mediterraneo concorre al titolo di Borgo dei Borghi 2024

Maratea 2026 si propone come porta sul Mediterraneo che si apre verso l’interno all’intera Basilicata, connettendosi con il resto del Paese e del mondo, tramite la grande comunità dei lucani, ambasciatori di una civiltà millenaria, di arte e bellezza.

Dopo la tappa di Milano, nella quale è stato disegnato un solido asse tra Nord e Sud, per l’anno in cui le Olimpiadi Invernali porteranno turismo e visibilità e dopo l’appuntamento di Roma, con la messa a sistema del concetto di Capitale come motore di sviluppo condiviso, a Potenza si riunirà la grande comunità delle istituzioni e delle popolazioni, con una ridefinizione anche dell’idea di turismo, che diventa accoglienza e contaminazione tra culture.

E non finisce qui. Maratea è anche tra le 20 località che si contendono il titolo di Borgo dei Borghi 2024 che sarà proclamato il 31 marzo in prima serata su Rai3. Le votazioni del pubblico sono aperte dal 25 febbraio e fino al 17 marzo sul sito https://www.rai.it/borgodeiborghi/

Il tour Maratea: destinazione 2026 voluto dal Comune di Maratea e dall’APT Basilicata, è partito sabato 27 gennaio a Maratea. Dopo aver toccato Milano lunedì 5 febbraio e Roma il 19 febbraio si concluderà a Potenza, giovedì 29 febbraio.

Media Partner di Maratea: destinazione 2026 sono True-News.it e TRM TV