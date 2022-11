Allerta meteo in Campania e Lazio: scuole chiuse così come parchi e cimiteri

Allerta meteo in Campania e Lazio: a causa del maltempo molti Comuni hanno deciso in modo preventivo di chiudere scuole e luoghi pubblici. I rischi preannunciati dalla Protezione Civile sono molto alti per rischiare.

Allerta meteo in Campania e Lazio

Allerta meteo su molte Regioni d’Italia per l’intera giornata di martedì 22 novembre. In 9 Regioni si potrebbero registrare forti criticità idrogeologiche come frane, crolli di rocce, colate di fango, allagamenti e vere e proprie alluvioni.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque fatto scattare l’allerta rossa, la più grave su una scala di quattro livelli, per alcune zone di Abruzzo e Sardegna: il Bacino dell’Alto Sangro e quelli di Montevecchio – Pischilappiu e del Tirso. Allerta arancione, invece, per Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

“Secondo la Protezione Civile della Regione Campania, oltre ai fenomeni meteorologici sopra citati, si potrebbero verificare anche frane, colate rapide di fango, instabilità di versante anche profonde oltre ad allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, significativi ruscellamenti con trasporto di materiale, voragini per fenomeni di erosione, inondazioni“.

Scuole chiuse così come parchi e cimiteri

A causa dei rischi e delle conseguenze del maltempo scuole chiuse in alcuni comuni del Lazio e della Campania, a partire da Napoli, mentre a Roma saranno sbarrati parchi, ville e cimiteri. Nella Regione Lazio in particolare gli istituti saranno chiusi a Ostia, nettuno, Sabaudia, Latina

Nella Regione Campania ecco in quali Comuni le scuole rimarranno chiuse:

Cava Dei Tirreni

Giungano

Sapri

Barano d’Ischia

Portici

Torre del Greco

Ercolano

San Giorgio a Cremano

Somma Vesuviana

San Sebastiano al Vesuvio

Massa di Somma

Pollena Trocchia

Sant’Anastasia

Procida

Benevento (chiuse per due giorni: domani, martedì 22 novembre, per allerta e poi mercoledì 23 novembre per verifiche di eventuali danni)

Vietri sul Mare

Agerola

Caivano

Vallo della Luciana

Santa Marina

Sessa Cilento

Agropoli (chiuse sia domani chiuse sia domani martedì 22 novembre per allerta, sia mercoledì 23 novembre)

Santa Maria di Castellabate

Siano

Ischia

Napoli

Morcone

Crispano

Casamicciola Terme (Ischia)

Sarno

Salerno

Nocera Superiore

Nocera Inferiore

Volla

Cardito

Ravello

Torraca

Castelnuovo Cilento

Roccapiemonte

Monte di Procida

Quarto

Pagani

Arzano

Castel San Giorgio

Battipaglia

Buonanabitacolo

Minori

Castellammare di Stabia

Frattamaggiore

Frattaminore

Mugnano

Afragola

Casoria

Caserta

Sessa Aurunca

Aversa

Casal Velino

Poggiomarino

Eboli

Pozzuoli

Bacoli

Meta di Sorrento

Sorrento

Giugliano

Sala Consilina

Calvizzano

Melito di Napoli

Qualiano

Polla

Sant’Antimo

Gragnano

Boscoreale

Boscotrecase

Montecorvino Rovella

Casal di Principe

Santa Maria Capua Vetere

Villa Literno

Cercola

Pomigliano d’Arco

Piano di Sorrento

Sant’Agnello

Massa Lubrense

Avellino

Caiazzo

Piedimonte Matese

Cancello e Arnone

Grazzanise

Teano

Trentola Ducenta

Valle di Maddaloni

Parete

Portico di Caserta

Raviscanina

San Gregorio Matese

Piana di Monte Verna

Succivo

Orta di Atella

Pignataro Maggiore

Carinaro

Carinola

Casaluce

Castello del Matese

Gricignano d’Aversa

Cesa

Curti

Falciano del Massico

Lusciano

Macerata Campania

Mondragone

Capua

Vico Equense

Ottaviano

Capaccio Paestum

Angri

