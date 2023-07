Manuel Agnelli a Roma: scaletta canzoni, biglietti del concerto e tour dell’artista

Manuel Agnelli a Roma si esibisce in occasione del suo tour da solista partito a luglio in giro per l'Italia.

Manuel Agnelli a Roma si esibisce in occasione del suo tour estivo che parte nel mese di luglio come solista dopo la pubblicazione del suo album. Ecco quali sono le prossime tappe e date dell’artista in giro per l’Italia.

Manuel Agnelli a Roma: scaletta canzoni

Manuel Agnelli si esibisce in concerto Rock In Roma nella serata di lunedì 17 luglio in occasione del suo nuovo tour da solista. Con lui sul palco ci saranno i Little Pieces Of Marmelade, ovvero Frankie (Francesco Antinori) e DD (Daniele Ciuffreda), Giacomo Rossetti e Beatrice Antolini. Ecco le canzoni che l’artista porta sul palco:

Pam pum pam

Signorina mani avanti

Veleno

Non si esce vivi dagli anni ’80

Male di miele

Varanasi Baby

Bungee Jumping

Quello che non c’è

Ballata per la Mia Piccola Iena

La profondità degli abissi

Proci

Padania

1.9.9.6.

Dea

Lasciami leccare l’adrenalina

Voglio una pelle splendida

Non è per sempre

Bye bye Bombay

Ci sono molti modi

I biglietti del concerto e tour dell’artista

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Tuttavia, il tour dell’artista continuerà nelle prossime settimane e mesi in giro per l’Italia. Ecco dove e quando:

18/07/2023. Corte Degli Agostiniani. Rimini

04/08/2023. Mon Reve Summer Festival. Taranto

08.08 ORBETELLO, Piazza della Repubblica *ingresso libero

09.08 PESCARA, Zoo Music Fest *ingresso libero

22.08 REGGIO EMILIA, Iren Green Park

03.09 SETTIMO TORINESE (TO) Fuori Tutti Festival *ingresso libero

07/09/2023. Carroponte. Sesto San Giovanni

09.09 PALMA CAMPANIA (NA) Ecosuoni Festival