Mannarino a Atri: scaletta delle canzoni, biglietti del concerto e tour

Mannarino a Atri si esibisce in concerto in occasione del suo tour che l’artista sta portando in giro per l’Italia. Dunque, sabato 29 luglio l’evento musicale è in programma in provincia di Teramo in Abruzzo.

Mannarino a Atri: scaletta delle canzoni

Mannarino si esibisce in concerto a Atri in Piazza Duchi di Acquaviva nella serata di sabato 29 luglio 2023. A 10 anni dal primo tour CORDE, per la terza volta, dopo l’edizione del 2013 e del 2015, l’artista darà vita ad uno spettacolo totalmente rinnovato. Ecco la scaletta delle canzoni che l’artista porta sul palco:

Africa

Fiume nero

Agua

Apriti cielo

L’impero

Cantaré

Banca de New York

Lei

Serenata lacrimosa

Tevere Grand Hotel

Scetate vajo’

Vagabunda

Arca di Noè

Bandida

BIS

Paura

Statte zitta!

Me so ‘mbriacato

I biglietti del concerto e tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Tuttavia, il tour dell’artista continua nelle prossime settimane e mesi in giro per l’Italia. Ecco le prossime date e tappe:

Mercoledì 02 agosto 2023 | Porto Recanati (MC) @Arena Beniamino Gigli

Venerdì 4 agosto Spoleto Teatro Romano

Domenica 06 agosto 2023 | Massa d’Albe (AQ) @Festiv’Alba

Martedì 8 agosto Gavorrano Teatro delle Rocce

Mercoledì 9 agosto Livorno Fortezza Vecchia

Venerdì 11 agosto 2023 | Alghero (SS) @Festival Abbadula

Lunedì 14 agosto 2023 | Grottaglie (TA) @Cinzella Festival

Venerdì 18 agosto 2023 | Diamante (CS) @Fatti di Musica, Festival-Premio del Live d’Autore

Venerdì 25 agosto 2023 | Zafferana (CT) @“Sotto il Vulcano Fest, Etna in Scena” – Anfiteatro Falcone e Borsellino

Sabato 26 agosto 2023 | Noto (SR) @“Le scale della Musica, Noto Estate 2023” La Scalinata della Cattedrale